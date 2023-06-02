«Впечатляющее» лечение рака имеет 90%-й показатель успеха - онколог Воробьев

"Лечение CAR-T (Т-клеточная терапия химерными антигенными рецепторами) было «впечатляющим». Лечение CAR-T не только добавило «еще много лет» к жизни человека, страдающего множественной миеломой, но и улучшило качество жизни. Основываясь на технологии генной инженерии, лечение рака укрепляет собственную иммунную систему пациента, чтобы помочь уничтожить рак", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Множественная миелома поражает плазматические клетки (тип клеток крови) внутри костного мозга».

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Исследователи назвали лечение ракаПо словам ученых, в ходе испытания более 90 процентов из 74 пациентов достигли полной ремиссии.Из-за сложности производства и сложности самого лечения на лечение поступает только один пациент в неделю, которое пока проводится в качестве эксперимента. Несмотря на это, результаты до сих пор были «очень положительными ... с минимальными побочными эффектами».Множественная миелома является типом рака костного мозга. Костный мозг представляет собой «губчатую ткань, находящуюся в центре некоторых костей», которая вырабатывает клетки крови.Когда клетки миеломы делятся и разрастаются в костном мозге, кости повреждаются и нарушается выработка здоровых клеток крови. На самых ранних стадиях множественной миеломы симптомы заболевания могут отсутствовать.Однако множественная миелома в конечном итоге вызывает широкий спектр проблем от постоянной тупой боли в костях до повторяющихся инфекций. Симптомы рака могут включать болезненность костей, легко ломающиеся кости, усталость, слабость и одышку. Также могут быть частые носовые кровотечения, кровоточивость десен и обильные менструации.

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