Слишком частое мочеиспускание говорит о проблемах со здоровьем - уролог Гасанов

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)

«Эта распространенная инфекция может вызывать болезненное и частое мочеиспускание, наряду с другими симптомами, такими как жжение во время мочеиспускания и мутная моча», — говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум..

Диабет

Проблемы с простатой

«У мужчин увеличенная простата или инфекция предстательной железы могут вызвать частое мочеиспускание и трудности с опорожнением мочевого пузыря».

Интерстициальный цистит

Рак мочевого пузыря

"В редких случаях частое мочеиспускание может быть симптомом рака мочевого пузыря".

Гиперактивность мочевого пузыря

Беременность

«Поскольку матка увеличивается во время беременности, это может оказывать давление на мочевой пузырь и заставлять вас чаще мочиться».

Чрезмерное потребление жидкости

Наши привычки в ванной могут многое рассказать нам о нашем здоровье и самочувствии. Многие из нас знают, что следует с осторожностью относиться к любым изменениям в стуле, таким как диарея, кровь в стуле или запор, поскольку они могут указывать на что-то столь же серьезное, как рак.Но врач предупредил, что ваши привычки мочеиспускания могут быть столь же красноречивыми.Уролог поделился проблемами со здоровьем, которые связаны с необходимостью «слишком часто» мочиться.Высокий уровень сахара в крови может вызвать частое мочеиспускание, поскольку ваше тело пытается удалить избыток глюкозы из вашей системы.Это хроническое заболевание мочевого пузыря может вызывать частое и болезненное мочеиспускание, а также боль в области таза.Это состояние характеризуется внезапной и острой потребностью в мочеиспускании, часто сопровождаемой подтеканием мочи или недержанием.Потребление большого количества жидкости, особенно кофеина или алкогольных напитков, может привести к более частому мочеиспусканию.Ранее МедикФорум писал о продуктах вредных для сердца.

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