Слишком частое мочеиспускание говорит о проблемах со здоровьем - уролог Гасанов

73 Фото: https://unsplash.com/photos/fcPNOln1d6Y
Слишком частое мочеиспускание говорит о проблемах со здоровьем - уролог Гасанов


Вы заметили, что вам нужно мочиться чаще, чем раньше? Врач предупредил, что это может сигнализировать о множестве проблем со здоровьем.


Наши привычки в ванной могут многое рассказать нам о нашем здоровье и самочувствии. Многие из нас знают, что следует с осторожностью относиться к любым изменениям в стуле, таким как диарея, кровь в стуле или запор, поскольку они могут указывать на что-то столь же серьезное, как рак.

Но врач предупредил, что ваши привычки мочеиспускания могут быть столь же красноречивыми.

Уролог поделился проблемами со здоровьем, которые связаны с необходимостью «слишком часто» мочиться.

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)


«Эта распространенная инфекция может вызывать болезненное и частое мочеиспускание, наряду с другими симптомами, такими как жжение во время мочеиспускания и мутная моча», — говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум..


Диабет


Высокий уровень сахара в крови может вызвать частое мочеиспускание, поскольку ваше тело пытается удалить избыток глюкозы из вашей системы.

Проблемы с простатой


«У мужчин увеличенная простата или инфекция предстательной железы могут вызвать частое мочеиспускание и трудности с опорожнением мочевого пузыря».

Интерстициальный цистит


Это хроническое заболевание мочевого пузыря может вызывать частое и болезненное мочеиспускание, а также боль в области таза.

Рак мочевого пузыря


"В редких случаях частое мочеиспускание может быть симптомом рака мочевого пузыря".


Гиперактивность мочевого пузыря


Это состояние характеризуется внезапной и острой потребностью в мочеиспускании, часто сопровождаемой подтеканием мочи или недержанием.

Беременность


«Поскольку матка увеличивается во время беременности, это может оказывать давление на мочевой пузырь и заставлять вас чаще мочиться».


Врач Захарова назвала 5 привкусов во рту, которые указывают на проблемы со здоровьем


Чрезмерное потребление жидкости


Потребление большого количества жидкости, особенно кофеина или алкогольных напитков, может привести к более частому мочеиспусканию.


Врачи: частое хождение в туалет днем — признак серьезной проблемы



Ранее МедикФорум писал о продуктах вредных для сердца.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Уролог Гасанов: зловонная моча - симптом «болезненной» инфекции
«Изменение способа мочеиспускания» — уролог о главном признаке рака простаты
Уролог Гасанов: симптомы инфекции мочевыводящих путей часто путают с ИППП – как их отличить
Теги : советы врачей, частые мочеиспускания, проблемы со здоровьем