Слишком частое мочеиспускание говорит о проблемах со здоровьем - уролог Гасанов
Вы заметили, что вам нужно мочиться чаще, чем раньше? Врач предупредил, что это может сигнализировать о множестве проблем со здоровьем.
Наши привычки в ванной могут многое рассказать нам о нашем здоровье и самочувствии. Многие из нас знают, что следует с осторожностью относиться к любым изменениям в стуле, таким как диарея, кровь в стуле или запор, поскольку они могут указывать на что-то столь же серьезное, как рак.
Но врач предупредил, что ваши привычки мочеиспускания могут быть столь же красноречивыми.
Уролог поделился проблемами со здоровьем, которые связаны с необходимостью «слишком часто» мочиться.
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)
«Эта распространенная инфекция может вызывать болезненное и частое мочеиспускание, наряду с другими симптомами, такими как жжение во время мочеиспускания и мутная моча», — говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум..
Диабет
Высокий уровень сахара в крови может вызвать частое мочеиспускание, поскольку ваше тело пытается удалить избыток глюкозы из вашей системы.
Проблемы с простатой
«У мужчин увеличенная простата или инфекция предстательной железы могут вызвать частое мочеиспускание и трудности с опорожнением мочевого пузыря».
Интерстициальный цистит
Это хроническое заболевание мочевого пузыря может вызывать частое и болезненное мочеиспускание, а также боль в области таза.
Рак мочевого пузыря
"В редких случаях частое мочеиспускание может быть симптомом рака мочевого пузыря".
Гиперактивность мочевого пузыря
Это состояние характеризуется внезапной и острой потребностью в мочеиспускании, часто сопровождаемой подтеканием мочи или недержанием.
Беременность
«Поскольку матка увеличивается во время беременности, это может оказывать давление на мочевой пузырь и заставлять вас чаще мочиться».
Чрезмерное потребление жидкости
Потребление большого количества жидкости, особенно кофеина или алкогольных напитков, может привести к более частому мочеиспусканию.
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