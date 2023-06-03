Нутрициолог Строков: интервальное голодание действительно помогает похудеть

Как должно работать прерывистое голодание?

Нет связи между окнами голодания и весом

"Исследования показывают, что нет никакой связи между временем приема пищи, возможными интервалами голодания и изменением веса. Успех прерывистого голодания как эффективного метода снижения веса не был продемонстрирован", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Только общее потребление калорий в день решает, будет ли диета успешной или нет. Когда и через какие промежутки это делается, значения не имеет."

Пост может привести к положительным привычкам

Интервальное голодание истощает биологический голод

«Интервальное голодание имеет то большое преимущество, что настоящий, биологический голод всегда интенсивно истощается — очень важный физиологический процесс, который прежде всего обеспечивает наслаждение при приеме пищи».

Говорят, что интервальное голодание ускоряет обмен веществ, очищает печень и даже оказывает благотворное влияние на рак. Придерживаясь фиксированных временных окон для приема пищи и периодов голодания, килограммы должны падать как по волшебству. Кроме того, диета считается естественным «омолаживающим средством».Примерно через 12-14 часов голодания в организме начинается процесс аутофагии. Происходят процессы очищения, заживления и регенерации, организм начинает перерабатывать и сжигать клетки висцерального жира.ОднакоЭффекты прерывистого голодания существенно не отличаются от эффектов других диет. Главное, чтобы человек хорошо справлялся с диетой. И в этом весь смысл диеты или голодания. Уточнение времени приема пищи и голодания может помочь лучше понять свои привычки в еде и поведение и продуктивно измениться.Исследователи также смогли продемонстрировать еще одно преимущество прерывистого голодания в другом исследовании:Ранее МедикФорум писал о физиологических проявлениях стресса.

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