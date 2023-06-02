Врач Яушева предупредила о физических симптомах проявления стресса

Если стрессовое состояние продолжается длительное время, это может проявляться в виде физических симптомов. О том, как они проявляются, порталу «МедикФорум» рассказала эндокринолог Эльвира Яушева.Когда тело находится в состоянии хронического стресса, это означает, что оно находится в режиме напряжения, означающем его готовность к борьбе или бегству. Это может вызвать повышенную усталость, бессонницу.По словам врача, находясь в состоянии стресса, человек может чаще прикасаться к своему лицу, что способствует распространению бактерий. Другими причинами прыщей могут быть вызываемые стрессом (точнее, действием стрессовых гормонов) избыточная выработка кожного сала, гормональные сдвиги и воспаление.Эндокринолог Яушева предупредила: боли в теле также могут быть физическим признаком длительного стресса. Исследования обнаружили связь между повышенным уровнем гормонов стресса и развитием хронической боли. Ученые установили, что люди, жалующиеся на телесные боли, часто имеют высокий уровень кортизола.Длительный стресс также может вести к появлению запора, диареи, изжоги и кислотного рефлюкса. Изменения аппетита и изменения веса тоже могут быть симптомами хронического стресса.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках повышенного уровня кортизола в организме.

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