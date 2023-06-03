Кислород предотвращает старение клеток - врач Андреева советует ежедневную терапию

"Ученые занялись этой темой и провели исследование на предмет процесса старения. Для этого они рассмотрели влияние кислорода", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Исследование: может ли кислород обратить вспять процесс старения?

В конце терапии участники показали снижение стареющих клеток до 37 процентов.

Хотя это имеет положительный аспект по своей сути — предотвращает дальнейшее деление и размножение поврежденного генетического материала в старых клетках — слишком большое количество стареющих клеток в организме связано с развитием болезней.

Испытуемые также показали увеличение удлинения теломер до 38 процентов — это защитные колпачки, которые расположены на концах хромосом и защищают наш генетический материал.

Вывод: является ли кислород решением проблемы долголетия?

"Предварительный вывод исследователей таков: если кислород в герметичных кабинах положительно влияет на наши клетки, то это, безусловно, относится и к нашей естественной среде. Важно планировать регулярные мероприятия на свежем воздухе. Наконец, ежедневная ходьба также может снизить риск многих видов рака и всех видов сердечных заболеваний", - советует Андреева.

Стремление к вечной молодости глубоко укоренено в человеческой природе, и многие люди стремятся замедлить или даже обратить вспять процесс старения.В рамках исследования 35 здоровых людей старше 64 лет получили 50 сеансов ГБО в течение 90 дней. Это гипербарическая оксигенотерапия в барокамерах. Окружающее давление доводили до 2,4-3-кратного нормального давления.Исследователи взяли образцы крови у участников до, во время и сразу после лечения, а также через определенное время после окончания лечения.Биологический возраст можно определить по длине теломер, так как они естественным образом укорачиваются при каждом делении клетки. Однако использование оксигенотерапии под высоким давлением не только остановило этот процесс укорочения, но даже обратило его вспять.Поэтому еще предстоит увидеть, какие изменения принесет будущее в этой области. Однако, согласно исследованию, есть большая вероятность того, что кислород будет играть важную роль в процессе старения.Ранее МедикФорум писал о физических симптомах стресса.

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