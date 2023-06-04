Нутрициолог Строков объяснил, сколько раз в день нужно есть для хорошего самочувствия

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Нутрициолог Строков объяснил, сколько раз в день нужно есть для хорошего самочувствия


Традиционная рекомендация состоит в том, чтобы есть три основных приема пищи в день: завтрак, обед и ужин. Такой подход зарекомендовал себя десятилетиями и хорошо вписывается в повседневную жизнь многих людей. 



"Количество приемов пищи в день, как правило, является личным выбором. Помните, что важно не только то, как часто вы едите, но и то, что вы едите. Сбалансированное питание – залог здорового образа жизни", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Индивидуальные различия в частоте приема пищи: найдите свой личный баланс


Не существует универсального ответа на вопрос, сколько приемов пищи в день является оптимальным. 

"Индивидуальные различия играют важную роль, когда дело доходит до выбора подходящей для вас частоты приема пищи". 


У всех разные потребности, предпочтения и обстоятельства. Врач показывает вам, на что вы должны обратить внимание:
  • Метаболизм и сигналы сытости. Некоторые люди чувствуют себя сытыми в течение нескольких часов после обильного приема пищи, в то время как другие предпочитают более частые приемы пищи небольшими порциями. 
  • Образ жизни и управление временем. Учитывайте свои ежедневные обязательства, рабочее время и деятельность. Если у вас напряженная повседневная жизнь или мало времени на более длительные перерывы на обед, более частые приемы пищи могут быть для вас более целесообразными. 
  • Личные предпочтения и привычки. Некоторым людям нравится регулярно есть и получать разные вкусовые ощущения в течение дня. Важно выбрать частоту приема пищи, соответствующую вашим личным предпочтениям и комфортную для вас.
  • Потребности и цели в отношении здоровья. Если у вас есть определенные заболевания, такие как диабет или проблемы с пищеварением, может быть важно стратегически планировать свое питание и есть чаще, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. С другой стороны, более длительный перерыв в еде, такой как прерывистое голодание, может служить конкретным целям, таким как потеря веса или улучшение чувствительности к инсулину.


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