Врач Захарова дала 5 советов, как хорошо спать в жаркую погоду

Мокрая простынь

«Намочите простыню холодной водой и повесьте перед открытым окном. Ветер будет дуть сквозь простыню и охлаждать вашу комнату», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Используйте ложку

Замороженные простыни

Прохладные лосьоны

«Если вы используете косметические средства, такие как спреи для лица, тоники или увлажняющие средства, подумайте о том, чтобы хранить их в холодильнике. Нанесение охлажденных продуктов на кожу может помочь успокоить и освежить вас, особенно в жаркие и влажные ночи».

Хорошее постельное белье

«Ищите постельное белье из дышащих материалов, таких как бамбук или хлопок, которые могут помочь регулировать температуру тела».

Недавнее исследование показало, что более половины недели люди летними ночами тревожно, прерывисто или плохо. Наиболее распространенной причиной плохого ночного сна (34%) является ощущение жары.Еще один совет:Использование этого объекта для охлаждения определенных участков тела, таких как запястья или шея, перед сном поможет вам чувствовать себя более комфортно и бодро. Кроме того, наличие его поблизости означает, что вы можете легко взять его ночью, если вам нужно быстро остыть.Сложите простыни и наволочки в полиэтиленовый пакет и положите их в морозильную камеру на несколько часов перед сном. Это создаст прохладную и освежающую поверхность для сна.Подумайте о том, чтобы инвестировать в охлаждающие постельные принадлежности, чтобы вам было прохладно и комфортно в жаркие летние ночи.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде кофе.

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