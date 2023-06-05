Нутрициолог Строков 5 самых полезных перекусов в летний сезон

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Нутрициолог Строков 5 самых полезных перекусов в летний сезон


Эти пять летних закусок не только вкусны, но и вносят большой вклад в здоровое питание.


5 место: манго


Манго являются одними из самых употребляемых фруктов в мире. Существует более 1000 сортов. Что их всех объединяет, так это высокий уровень бета-каротина, витамина С и витамина А в мякоти.

"Поскольку это сочетание укрепляет иммунную систему, стоит откусить один или два манго при первых признаках простуды. Витаминный коктейль, содержащийся в манго, способствует обновлению клеток и укреплению зрительного нерва", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


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4 место: ежевика


Ежевика особенно полезна для кожи. Содержащаяся в нем эллаговая кислота помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые являются одной из основных причин старения кожи. Содержащийся витамин С защищает от повреждения клеток. Ежевика также содержит клетчатку и поэтому может стимулировать пищеварение.


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3 место: шоколад


Шоколад содержит более 300 ингредиентов. И вопреки многим предубеждениям, это не только вкусно, но и полезно. Шоколад подавляет воспаление и является естественным средством для снижения артериального давления. 

"Он увеличивает выброс эндорфинов в организме, что приводит к естественному чувству счастья. А многочисленные исследования показали, что счастливые люди живут дольше".

Но будьте осторожны: темный шоколад, как правило, полезнее, поскольку содержит больше высококачественных ингредиентов из-за более высокого содержания какао.

2 место: абрикос


Абрикосы содержат витамины группы В и С, а также калий, кальций и фосфор. Это укрепляет ногти и волосы. Кроме того, они богаты бета-каротином и витамином Е и, таким образом, обеспечивают защиту соединительной ткани и упругость кожи. 

"Абрикосы содержат всего 22 ккал на штуку и являются идеальной здоровой закуской в перерывах между едой".

1 место: арбуз


Арбузы чрезвычайно полезны, потому что их мякоть содержит цитруллин. 

"Этот активный ингредиент вызывает расширение кровеносных сосудов и, следовательно, способствует эректильной функции у мужчин".


Таким образом, цитруллин имеет тот же эффект, что и виагра. 



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