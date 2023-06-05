Врач Гуреева назвала лучший тип йогурта для вашего здоровья

"Новое исследование показало, что один тип кажется особенно полезным для здоровья. Если вы являетесь поклонником классического греческого йогурта, исследование может побудить вас что-то изменить. Йогурт с миндальным молоком полезнее, чем его молочный аналог", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Сочетаете ли вы его с фруктами на завтрак или ложкой с карри на ужин, йогурт предлагает больше, чем кремовую текстуру. Насыщенная питательными веществами и минералами пища может стать частью здорового питания.Исследовательская группа обнаружила, что йогурт с миндальным молоком обладает большей питательной ценностью.Йогурты на растительной основе в целом содержат меньше общего сахара, меньше натрия и больше клетчатки, чем молочные продукты, но в них меньше белка, кальция и калия, чем в молочных йогуртах.Ученые сравнивали пищевую плотность йогуртов на основе таких питательных веществ, как белок, клетчатка, кальций, железо, калий и витамин D, и питательных веществ, которые нужно ограничить, таких как насыщенные жиры, общее количество сахара и соли.Йогурт из овсяного молока также оказался лучше, чем обычный молочный йогурт, в то время как коровье молоко превзошло сорта из кешью и кокоса.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде кофе.Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.