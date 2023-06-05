Диетолог Пономарева назвала 5 простых хитростей, которые помогут похудеть

"Следует избегать слишком быстрого и слишком высокого повышения уровня сахара в крови. В противном случае поджелудочная железа должна вырабатывать больше инсулина, чтобы снова снизить его. Это излишне лишает тело энергии и приводит к тому, что уровень сахара в крови (содержание глюкозы в крови) снова быстро падает", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

1. Всегда ешьте в правильном порядке

"Этот порядок снижает выбросы глюкозы на 73 процента и выбросы инсулина на 48 процентов. Это касается всех - с диабетом или без".

2. Ешьте овощ или салат в качестве закуски перед каждым приемом пищи

3. Ешьте сладости на десерт после основного приема пищи и избегайте перекусов

5. Занимайтесь спортом после еды

"Если вы двигаетесь после еды, вы также положительно влияете на уровень сахара в крови".

Если вы хотите бороться с жировыми отложениями на теле, а также хотите сделать что-то полезное для своего здоровья, вам следует обращать внимание не только на то, что вы едите, но и на то, как.Сначала ешьте клетчатку, то есть овощи и салат. Затем белки и жиры, такие как мясо и рыба, и, наконец, углеводы, такие как макаронные изделия, рис и т. д.Они вызывают очень медленное повышение уровня сахара в крови в результате приема пищи. Это связано с тем, что клетчатка замедляет расщепление и всасывание сахара в кровоток. Например, они образуют своеобразный барьер в тонком кишечнике, препятствующий быстрому попаданию сахара в кровь.Сладости и закуски в промежутках без необходимости повышают уровень сахара в крови и, таким образом, наносят вред организму. Если вы не хотите обходиться без него, съешьте сладкое сразу после основного приема пищи. В результате сахар не попадает в кровь так быстро.Это связано с тем, что мышцы поглощают избыток глюкозы, которая попадает в кровоток во время еды. Так что прогулка после ужина имеет смысл.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака щитовидной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.