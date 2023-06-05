Врач Варфоломеев рассказал как предотвратить сердечный приступ и избежать деменции

"При рассмотрении участников, перенесших сердечный приступ, скорость снижения общего познания, памяти и исполнительных функций была «значительно выше» в течение шестилетнего периода наблюдения. Профилактика сердечного приступа «может быть важна для долгосрочного здоровья мозга", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Соблюдение здоровой, сбалансированной диеты

Не курить

Старайтесь поддерживать артериальное давление на здоровом уровне.

Здоровая диета

Пироги

Жареная еда

Колбасы и жирные куски мяса

Масло

Сало

Твердый сыр

Торты и печенье

Продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло.

"Рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, которая включает в себя употребление большего количества фруктов, овощей и рыбы. Люди также должны сократить количество потребляемой соли, чтобы контролировать уровень артериального давления".

«Избегайте запоев, то есть употребления большого количества алкоголя за короткий промежуток времени или пить, чтобы напиться».





Крупномасштабное исследование обнаружилоВ ходе исследования исследователи изучили 30 465 взрослых, средний возраст которых составлял 64 года. Из 30 465 участников у 1033 был один или несколько сердечных приступов, а у 29 432 — нет. Сразу после сердечного приступа скорость снижения когнитивных функций, по-видимому, не изменилась.Лучше воздержаться от нездоровой диеты с высоким содержанием жиров, так как это может увеличить риск сердечного приступа.С точки зрения здорового питания,Если вы пьете алкоголь, не превышайте рекомендуемые пределы. Это эквивалентно 14 единицам в неделю, при этом одна мера духа эквивалентна одной единице.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака щитовидной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.