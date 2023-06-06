Врач Захарова назвала действия, которые снижают риск диабета на три четверти

"Было обнаружено, что любимые хобби, такие как садоводство, танцы и регулярные бодрящие прогулки, снижают вероятность развития болезни на три четверти. Люди, которым удавалось более часа заниматься умеренными или энергичными физическими упражнениями в день, имели огромное преимущество перед их менее активными сверстниками", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Примеры энергичной физической активности включают бег, аэробные танцы, езду на велосипеде в гору или в быстром темпе, а также тяжелые работы в саду".

Прекрасные вещи в жизни действительно могут помочь вам избежать диабета, даже если вы генетически предрасположены к нему... но не в том случае, если ваши единственные удовольствия — это вино и сытная еда.Мы не можем контролировать наш генетический риск и семейную историю. Но это дает многообещающие положительные новости о том, что с помощью активного образа жизни можно бороться с большей частью чрезмерного риска развития диабета 2 типа.Это первое исследование, показывающее, что генетический риск диабета 2 типа, связанный с нездоровым образом жизни, можно снизить с помощью физических упражнений. Физическая активность умеренной интенсивности описывает движения, которые вызывают у вас потоотделение и легкую одышку, такие как быстрая ходьба и работа в саду.Люди с высоким генетическим риском в 2,4 раза чаще развивают его без какого-либо вмешательства, такого как физические упражнения.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые снижают риск образования тромбов.

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