Эндокринолог Гуреева: лесные орехи, виноград и соя снижают риск диабета

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Эндокринолог Гуреева: лесные орехи, виноград и соя снижают риск диабета


Эндокринолог назвала 3 продукта, которые могут снизить риск развития диабета 2 типа, в том числе лесные орехи.


Одним из дополнений к вашему рациону, которое вы, возможно, захотите, являются лесные орехи, которые связаны с более низким риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.

«Наряду с надлежащей медицинской помощью еда может помочь предотвратить болезнь и бороться с ней. Было обнаружено, что эти бактерии в кишечнике защищают от ожирения, метаболического синдрома и диабета», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Виноград также содержит антоцианы и полифенолы для защиты иммунитета и здоровья кишечника, — добавила она.

Третий ингредиент, который вы должны увеличить в рационе, — это соевые бобы.


Учеными определены ежедневные напитки, которые на 40% снижают риск диабета 2 типа


«Употребление сои связано со снижением риска развития диабета на 23 процента. Соевые бобы содержат биологически активные вещества, называемые генистеином и даидзеином, которые активизируют бурый жир и ускоряют обмен веществ. Они также помогают вам чувствовать себя сытым».

Одним из ключевых способов предотвращения развития высокого уровня сахара в крови является здоровое сбалансированное питание. Здоровая диета и активный образ жизни помогут вам контролировать уровень сахара в крови.


Ученые назвали продукты, снижающие риск диабета


Те, у кого избыточный вес, смогут снизить уровень сахара в крови, если похудеют. Если вам нужно похудеть, большинству людей рекомендуется делать это медленно с течением времени. Стремитесь к от 0,5 до 1 кг в неделю, поясняет Гуреева.


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