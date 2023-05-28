Эндокринолог Гуреева: лесные орехи, виноград и соя снижают риск диабета

«Наряду с надлежащей медицинской помощью еда может помочь предотвратить болезнь и бороться с ней. Было обнаружено, что эти бактерии в кишечнике защищают от ожирения, метаболического синдрома и диабета», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Употребление сои связано со снижением риска развития диабета на 23 процента. Соевые бобы содержат биологически активные вещества, называемые генистеином и даидзеином, которые активизируют бурый жир и ускоряют обмен веществ. Они также помогают вам чувствовать себя сытым».

Одним из дополнений к вашему рациону, которое вы, возможно, захотите, являются, которые связаны с более низким риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.также содержит антоцианы и полифенолы для защиты иммунитета и здоровья кишечника, —Третий ингредиент, который вы должны увеличить в рационе, — этоОдним из ключевых способов предотвращения развития высокого уровня сахара в крови является здоровое сбалансированное питание. Здоровая диета и активный образ жизни помогут вам контролировать уровень сахара в крови.Те, у кого избыточный вес, смогут снизить уровень сахара в крови, если похудеют. Если вам нужно похудеть, большинству людей рекомендуется делать это медленно с течением времени. Стремитесь к от 0,5 до 1 кг в неделю, поясняет Гуреева.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака.

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