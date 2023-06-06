Нутрициолог Строкв назвал полезный продукт, который со временем сделает вас толстым

«Когда вы в кафе, йогуртовые десерты могут показаться самым полезным выбором среди пончиков и выпечки. Но большинство из них содержат подслащенные фрукты (фрукты с простым сиропом) и сверху мюсли, которые обычно содержат много сахара и меда. Сахар быстро накапливается», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«У них есть кусочки фруктов, орехи, овсяные хлопья и, возможно, даже немного темного шоколада. Что не любить, верно? Но когда вы переворачиваете их этикетки, чтобы прочитать список ингредиентов, вы быстро понимаете, что многие из них содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и гидрогенизированные масла».





Есть много закусок и блюд, которые якобы полезны для здоровья, но на самом деле содержат много скрытых насыщенных жиров и сахаров, что приводит к неожиданному увеличению веса. Например, вы можете почувствовать себя воплощением здоровья, заказав йогуртовые десерты с ягодами, мюсли и медом.Они могут быть загружено сахаром, которого вы не ожидаете от чего-то, что считается питательным.Всплеск уровня глюкозы неизбежно приводит к падению сахара, вызывая чувство вялости и тягу к большему количеству сахара. Сладкие йогуртовые десерты вряд ли насытят человека до обеда, заставляя его перекусывать в течение дня и потребляя ненужные калории.Но это не означает, что худеющие должны отказаться от йогурта и мюсли, чтобы похудеть. Строков посоветовал худеющимЭксперт даже предложил добавить семена чиа для дополнительной клетчатки, которая сделает блюдо более сытным. Точно так же батончики мюсли на первый взгляд могут показаться полезными, но часто содержат большое количество сахара.По словам врача, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, как и все добавленные сахара, может способствовать увеличению веса, диабету второго типа, метаболическому синдрому и сердечным заболеваниям, если его употреблять ежедневно.Самый безопасный вариант мюсли —Ранее МедикФорум писал о проивораковых продуктов.

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