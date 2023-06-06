Врач Чернышова: усталость у пожилых может вызываться сердечной недостаточностью

«Усталость у людей старшего возраста может быть проявлением какого-то заболевания», - подчеркнула медик.

«При сердечной недостаточности сердце не справляется с нагрузкой. Кровь застаивается, плохо поступает, кислород плохо переносится, поэтому появляется неприятный симптом», – объяснила медик.

Терапевт Надежда Чернышова рассказала в интервью о патологических причинах усталости в пожилом возрасте.Беседуя с «Москвой 24», врач Чернышова напомнила , что анемия возникает в тесной связи с дефицитом в крови железа, являющегося переносчиком кислорода. При его недостатке органы и ткани не получают кислород в нужной мере, что способствует повышенной утомляемости.По словам врача, проблемы с этими органами, обеспечивающими фильтрацию и вывод потенциальных токсинов, ведет к «загрязнению» крови вредными веществами. Следствием их накопления становится постоянная усталость.Врач Надежда Чернышова отметила, что ставшее более интенсивным чувство усталости у пожилых может вызываться сердечной недостаточностью.Кроме того, пожилые люди могут чаще уставать из-за прогрессирующего атеросклероза, при котором на внутренних стенках артерий разрастаются бляшки. Накапливаясь, они все больше сужают пространство артерии, ухудшают кровоток и вместе с этим – поступление в органы кислорода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как в физическом и психическом аспекте людьми может ощущаться предчувствие смерти.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.