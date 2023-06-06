Врач Чернышова: усталость у пожилых может вызываться сердечной недостаточностью
Терапевт Чернышова: возникающая у пожилых людей усталость может быть признаком различных патологий, включая сердечную недостаточность и проблем с печенью.
Терапевт Надежда Чернышова рассказала в интервью о патологических причинах усталости в пожилом возрасте.
«Усталость у людей старшего возраста может быть проявлением какого-то заболевания», - подчеркнула медик.
Анемия. Беседуя с «Москвой 24», врач Чернышова напомнила, что анемия возникает в тесной связи с дефицитом в крови железа, являющегося переносчиком кислорода. При его недостатке органы и ткани не получают кислород в нужной мере, что способствует повышенной утомляемости.
Дисфункция печени и почек. По словам врача, проблемы с этими органами, обеспечивающими фильтрацию и вывод потенциальных токсинов, ведет к «загрязнению» крови вредными веществами. Следствием их накопления становится постоянная усталость.
Атеросклероз и сердечная недостаточность. Врач Надежда Чернышова отметила, что ставшее более интенсивным чувство усталости у пожилых может вызываться сердечной недостаточностью.
«При сердечной недостаточности сердце не справляется с нагрузкой. Кровь застаивается, плохо поступает, кислород плохо переносится, поэтому появляется неприятный симптом», – объяснила медик.
Кроме того, пожилые люди могут чаще уставать из-за прогрессирующего атеросклероза, при котором на внутренних стенках артерий разрастаются бляшки. Накапливаясь, они все больше сужают пространство артерии, ухудшают кровоток и вместе с этим – поступление в органы кислорода.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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