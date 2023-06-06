4 ключевых способа предотвратить и контролировать гипертонию - врач Андреева

0 Фото: https://unsplash.com/photos/J0benOYAPbw
4 ключевых способа предотвратить и контролировать гипертонию - врач Андреева


Врач рассказала, как снизить риск высокого кровяного давления, в том числе проверить свои цифры.


Когда мы становимся старше, мы становимся более уязвимыми к определенным состояниям здоровья, таким как высокое кровяное давление, которые часто имеют очень мало симптомов. Единственный способ узнать, высокое ли у вас кровяное давление, — это проверить его.

Одними из самых полезных цифр, которые вам нужно знать, являются показания артериального давления и окружность талии. Они могут помочь определить, подвержены ли вы повышенному риску определенных заболеваний.

Если измерения идут в нездоровом направлении, это может побудить вас предпринять необходимые шаги, чтобы сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

"Если вы хотите снизить показатели артериального давления, регулярно занимайтесь физическими упражнениями. В более позднем возрасте мышечная масса может начать снижаться на 30-50 процентов. Поэтому поддержание физических упражнений важно для общего состояния здоровья, особенно с возрастом", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



Высокое давление: растение, которое значительно "уменьшает гипертонию в течение двух часов"



Регулярные физические упражнения средней интенсивности в течение не менее 150 минут в неделю, включая силовые тренировки, могут быть отличным способом сохранить мышечную силу, а также помочь улучшить качество сна, снизить риск сердечных приступов, инсульты и диабет 2 типа, облегчить боль в суставах.

Если вы не тренировались в течение длительного периода времени или у вас есть какое-либо заболевание, поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем начинать какие-либо новые виды упражнений.

Еще один способ контролировать свое кровяное давление — это сбалансированное и разнообразное питание.


Гипертония: врач делится неожиданным симптомом повышенного давления


Здоровый кишечник также имеет первостепенное значение, что требует употребления «большого количества клетчатки»:
  • Хлеб из цельнозерновой муки
  • Коричневый рис
  • Бобы
  • Фрукты
  • Овощи.
Андреева назвала 4 способа снизить риск осложнений высокого кровяного давления:
  • Проверьте свои цифры артериального давления
  • Регулярно делайте физические упражнения
  • Придерживайтесь сбалансированной, разнообразной диеты
  • Сократите потребление алкоголя.


Ранее МедикФорум писал о противораковых продуктах.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Высокое давление: необычный способ, который поможет значительно снизить показатели
Питания при гипертонии: сокращение этого продукта до чайной ложки может снизить риск гипертонии
Гипертония: ежедневная чашка чая может помочь снизить снизить давление
Теги : советы врачей, гипертония, снижение давления