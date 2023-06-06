4 ключевых способа предотвратить и контролировать гипертонию - врач Андреева

"Если вы хотите снизить показатели артериального давления, регулярно занимайтесь физическими упражнениями. В более позднем возрасте мышечная масса может начать снижаться на 30-50 процентов. Поэтому поддержание физических упражнений важно для общего состояния здоровья, особенно с возрастом", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Хлеб из цельнозерновой муки

Коричневый рис

Бобы

Фрукты

Овощи.

Проверьте свои цифры артериального давления

Регулярно делайте физические упражнения

Придерживайтесь сбалансированной, разнообразной диеты

Сократите потребление алкоголя.

Когда мы становимся старше, мы становимся более уязвимыми к определенным состояниям здоровья, таким как высокое кровяное давление, которые часто имеют очень мало симптомов. Единственный способ узнать, высокое ли у вас кровяное давление, — это проверить его.Одними из самых полезных цифр, которые вам нужно знать, являются показания артериального давления и окружность талии. Они могут помочь определить, подвержены ли вы повышенному риску определенных заболеваний.Если измерения идут в нездоровом направлении, это может побудить вас предпринять необходимые шаги, чтобы сделать выбор в пользу здорового образа жизни.Регулярные физические упражнения средней интенсивности в течение не менее 150 минут в неделю, включая силовые тренировки, могут быть отличным способом сохранить мышечную силу, а также помочь улучшить качество сна,Если вы не тренировались в течение длительного периода времени или у вас есть какое-либо заболевание, поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем начинать какие-либо новые виды упражнений.Еще один способ контролировать свое кровяное давление — этоРанее МедикФорум писал о противораковых продуктах.

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