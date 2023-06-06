4 ключевых способа предотвратить и контролировать гипертонию - врач Андреева
Врач рассказала, как снизить риск высокого кровяного давления, в том числе проверить свои цифры.
Когда мы становимся старше, мы становимся более уязвимыми к определенным состояниям здоровья, таким как высокое кровяное давление, которые часто имеют очень мало симптомов. Единственный способ узнать, высокое ли у вас кровяное давление, — это проверить его.
Одними из самых полезных цифр, которые вам нужно знать, являются показания артериального давления и окружность талии. Они могут помочь определить, подвержены ли вы повышенному риску определенных заболеваний.
Если измерения идут в нездоровом направлении, это может побудить вас предпринять необходимые шаги, чтобы сделать выбор в пользу здорового образа жизни.
"Если вы хотите снизить показатели артериального давления, регулярно занимайтесь физическими упражнениями. В более позднем возрасте мышечная масса может начать снижаться на 30-50 процентов. Поэтому поддержание физических упражнений важно для общего состояния здоровья, особенно с возрастом", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Регулярные физические упражнения средней интенсивности в течение не менее 150 минут в неделю, включая силовые тренировки, могут быть отличным способом сохранить мышечную силу, а также помочь улучшить качество сна, снизить риск сердечных приступов, инсульты и диабет 2 типа, облегчить боль в суставах.
Если вы не тренировались в течение длительного периода времени или у вас есть какое-либо заболевание, поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем начинать какие-либо новые виды упражнений.
Еще один способ контролировать свое кровяное давление — это сбалансированное и разнообразное питание.
Здоровый кишечник также имеет первостепенное значение, что требует употребления «большого количества клетчатки»:
- Хлеб из цельнозерновой муки
- Коричневый рис
- Бобы
- Фрукты
- Овощи.
- Проверьте свои цифры артериального давления
- Регулярно делайте физические упражнения
- Придерживайтесь сбалансированной, разнообразной диеты
- Сократите потребление алкоголя.
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