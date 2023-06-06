Кардиолог рекомендует персики для снижения холестерина - доказанный эффект

«Персики отлично подходят для контроля уровня холестерина. Они являются отличным источником клетчатки», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Связывание с холестерином

«Растворимая клетчатка обладает способностью связываться с холестерином в пищеварительном тракте, предотвращая всасывание в кровоток. Это уменьшает количество холестерина, доступного организму для использования или хранения».

Увеличение экскреции желчных кислот

«Это побуждает печень использовать больше холестерина для производства новых желчных кислот, тем самым снижая общий уровень холестерина».

Замедление пищеварения

Если у вас высокий уровень холестерина, это означает, что в вашей крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Это может стать опасным, поскольку они могут образовывать отложения в кровеносных сосудах, ограничивая кровоток, что может вызвать сердечные приступы и инсульты.Основным фактором риска высокого уровня холестерина является диета, при этом продукты с высоким содержанием насыщенных жиров вносят наибольший вклад.Тем не менее, диета также может помочь снизить уровень холестерина.Клетчатка может помочь снизить уровень холестерина несколькими способами.Растворимая клетчатка также может увеличить выделение желчных кислот. Желчные кислоты образуются из холестерина в печени и важны для пищеварения. Когда клетчатка связывается с желчными кислотами в кишечнике, это способствует их выведению из организма.Богатые клетчаткой продукты, такие как персики, перевариваются дольше, чем обработанные продукты.Медленная скорость пищеварения помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращает резкие скачки инсулина, которые могут способствовать выработке холестерина в организме.Одно исследование показало, что персики были среди других фруктов, которые снижали уровень холестерина из-за содержания в них флавоноидов и стильбена. Самыми богатыми источниками флавоноидов и стильбенов былиРанее МедикФорум писал о вредных кашах.

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