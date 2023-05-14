Кардиолог Варфоломеев рекомендует хурму для снижения уровня холестерина

«Доказано, что хурма снижает уровень холестерина — ешьте этот вкусный апельсиновый фрукт ежедневно. В исследовании богатая танинами клетчатка, извлеченная из хурмы, снижала общий уровень холестерина», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Что говорят исследования

"Результаты показывают, что богатая танинами клетчатка из молодых плодов хурмы является полезным пищевым материалом для лечения гиперхолестеринемии".

Если у кого-то высокий уровень холестерина, это означает, что в его крови слишком много жирового вещества, известного как холестерин.Хотя поначалу может показаться, что это не вызывает никаких проблем, со временем это может привести к закупорке и затвердению кровеносных сосудов. Когда это происходит, крови становится труднее течь по всему телу, что может привести к неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.Одной из основных причин высокого уровня холестерина является диета, особенно та, которая содержит много насыщенных жиров. Но точно так же, как одни продукты могут повысить уровень холестерина, другие могут его снизить.Также известно, что он богат бета-каротином и минералами, такими как натрий, магний, кальций и железо, которые полезны для здоровья.Группа из 40 человек была разделена на три группы и питалась разными типами печенья — либо плацебо, либо с низкой дозой клетчатки, либо с высокой дозой.Известно, что агенты, связывающие желчные кислоты, снижают уровень холестерина в крови и клинически используются для лечения гиперхолестеринемии.Ранее МедикФорум писал о медицинских причинах неприятного запаха тела.

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