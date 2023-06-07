Врач Захарова назвала простой способ оставаться в форме в 50 лет и старше

«Но так быть не должно. Мы можем бороться с потерей мышечной массы и сниженной реакцией на белок, снабжая наш организм большим количеством белка, обеспечивая при этом участие в той или иной форме активности или упражнений на любом уровне, с которым вы можете справиться», — говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Коктейли также могут помочь создать питательный вариант для тех, у кого есть проблемы с глотанием, будь то после операции или с деменцией".

Убедившись, что вы потребляете достаточное количество белка в пожилом возрасте, вы можете предотвратить возрастную потерю мышечной массы. Средний человек может терять до 5-15 процентов массы тела свинца каждое десятилетие между 50 и 80 годами.Потеря мышечной массы может привести к слабости, повышенному риску падений, большему количеству госпитализаций и потере независимости.Потребление белка больше для тех, кто занимается спортом, и это зависит от того, что это такое, и в какой степени оно выполняется. Коктейли также могут быть полезными и удобными.Белок не только поддерживает мышечную массу по мере старения, он также необходим для выработки гормонов, которые контролируют уровень холестерина, поддерживают здоровье костей и помогают работе пищеварительной системы и функции щитовидной железы.Источники белка —— это белки самого высокого качества, поскольку они содержат все девять незаменимых аминокислот.Растительные продукты, такие кактакже содержат белок, но многие его полное означает, что им не хватает одной или нескольких незаменимых аминокислот.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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