Врач Захарова назвала простой способ оставаться в форме в 50 лет и старше
Потребление белка не должно быть проблемой для людей, которые ходят в спортзал.
Убедившись, что вы потребляете достаточное количество белка в пожилом возрасте, вы можете предотвратить возрастную потерю мышечной массы. Средний человек может терять до 5-15 процентов массы тела свинца каждое десятилетие между 50 и 80 годами.
Потеря мышечной массы может привести к слабости, повышенному риску падений, большему количеству госпитализаций и потере независимости.
«Но так быть не должно. Мы можем бороться с потерей мышечной массы и сниженной реакцией на белок, снабжая наш организм большим количеством белка, обеспечивая при этом участие в той или иной форме активности или упражнений на любом уровне, с которым вы можете справиться», — говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Потребление белка больше для тех, кто занимается спортом, и это зависит от того, что это такое, и в какой степени оно выполняется. Коктейли также могут быть полезными и удобными.
"Коктейли также могут помочь создать питательный вариант для тех, у кого есть проблемы с глотанием, будь то после операции или с деменцией".
Белок не только поддерживает мышечную массу по мере старения, он также необходим для выработки гормонов, которые контролируют уровень холестерина, поддерживают здоровье костей и помогают работе пищеварительной системы и функции щитовидной железы.
Источники белка — мясо, птица, рыба, морепродукты и яйца — это белки самого высокого качества, поскольку они содержат все девять незаменимых аминокислот.
Растительные продукты, такие как бобовые, орехи, семена и цельнозерновые продукты, также содержат белок, но многие его полное означает, что им не хватает одной или нескольких незаменимых аминокислот.
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