Накапливание жира в определенных частях тела повышает риск Альцгеймера - невролог Алехина

"Исследование показало, что жировые отложения в мышцах — состояние, известное как миостеатоз — может привести к снижению когнитивных функций. Мышечное ожирение играет уникальную роль в снижении когнитивных функций, отличную от других типов жира или других мышечных характеристик", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Если это так, то следующим шагом будет понимание того, как мышечный жир и мозг «разговаривают» друг с другом, и может ли уменьшение мышечного ожирения также снизить риск слабоумия».

Болезнь Альцгеймера - прогрессирующее заболевание влияет на память и мыслительные способности в течение ряда лет. Существует ряд факторов риска, включая возраст, травмы головы и курение. Исследования показали, что наличие жира в определенной области тела может сделать вас более склонным к развитию болезни.В организме есть три типа мышц: скелетные, гладкие и сердечные. Скелетные мышцы прикрепляются к костям и отвечают за движения скелета. Именно этот тип мышц поражается при миостеатозе.Увеличение мышечного жира на бедрах в течение первых шести лет было связано с более быстрым снижением когнитивных функций.В настоящее время не существует лекарства от слабоумия или болезни Альцгеймера, поэтому ключевое значение имеет понимание способов предотвращения этих состояний.Результаты исследования остались прежними после учета других факторов, таких как генетическая предрасположенность, диабет, высокое кровяное давление и физическая активность.Ожирение и потеря мышечной массы становятся факторами риска слабоумия, но роль жировой инфильтрации скелетных мышц менее ясна.Таким образом, регионарное ожирение, накапливающееся в скелетных мышцах, может быть важным, новым фактором риска снижения когнитивных функций независимо от изменений мышечной силы, состава тела и традиционных факторов риска слабоумия.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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