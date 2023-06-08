Врач Захарова назвала дешевый способ уменьшить аллергию на пыльцу - "используйте вазелин"

«Вазелин действует как барьер и задерживает пыльцу. Наносите вазелин вокруг ноздрей и под глазами утром или вечером перед сном, чтобы предотвратить попадание вазелина в глаза и нос. Вазелин является очень эффективным барьером для пыльцы, поскольку он предотвращает попадание частиц в ваши глаза и ноздри. Это превентивная мера, помогающая предотвратить наихудшие симптомы, создавая защитный экран там, где пыльца попадает в организм. Это означает меньше шансов проснуться с зудящими глазами и насморком», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.





Поэтому сенная лихорадка обычно обостряется в теплые месяцы, когда количество пыльцы достигает своего пика. Наиболее распространенным аллергеном является пыльца трав, пик которой обычно приходится на первые две недели июня. Однако пыльца деревьев и сорняков, а также комнатные аллергены, такие как пылевые клещи, домашние животные и плесень, также вносят свой вклад.Хотя такие симптомы, как кашель, чихание и зуд в глазах, могут показаться легкими, они могут стать изнурительными для некоторых людей, ограничивая количество времени, которое они могут проводить на улице.Врач поделилась советом о том, как избежать или уменьшить симптомы сенной лихорадки. Существует «дешевый и удобный» способ предотвратить попадание пыльцы в нос и глаза.Это очень дешевый и удобный лайфхак, который можно использовать в любое время и в любом месте, а тюбика должно хватить больше, чем пакета антигистаминных препаратов.Ранее МедикФорум писал вреде кофе.

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