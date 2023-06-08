Невролог Алехина назвала самый главный и заметный признак деменции - "это уже другой человек"

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Невролог Алехина назвала самый главный и заметный признак деменции - "это уже другой человек"


К 2050 году случаи деменции достигнут колоссальных 139 миллионов человек. Распространенность деменции в целом среди населения огромна. Это бомба замедленного действия. 


«Люди живут дольше. От шеи вниз мы в очень хорошей форме. Потому что мы можем очень легко справиться с проблемами сердца, но мозг все еще подвержен риску слабоумия», - говорит врач-невролог Александра Алехина специцально для МедикФорум.



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Это обескураживающее предсказание выдвигает на первый план осведомленность о симптомах.

Симптомы могут указывать на невменяемое состояние:
  • Изменения личности
  • Изменения трудоспособности пациента 
  • Забывчивость
  • Трудности с поиском подходящего слова
  • Трудно ходить.

Признаки как симптомы, о которых следует знать: потеря памяти, трудности с концентрацией внимания, человеку трудно выполнять привычные повседневные задачи; путаница во времени и месте; изменения настроения.

Люди могут просто казаться другими.

«Люди говорят: «Я не такой, как прежде, но я не могу выразить это словами». Или семья скажет, что он или она уже не тот человек. Они не могут выразить это словами. Такое ощущение, что что-то изменилось».



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Хорошая новость заключается в том, что, хотя некоторые факторы риска, такие как возраст, не подлежат обсуждению, существует множество изменений в образе жизни, которые могут снизить риск возникновения деменция.

Соблюдение здоровой диеты, отказ от курения и сокращение употребления алкоголя — вот лишь некоторые из эффективных изменений, которые вы можете внести.


Также рекомендует оставаться физически, умственно и социально активными.



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