Невролог Алехина назвала самый главный и заметный признак деменции - "это уже другой человек"
К 2050 году случаи деменции достигнут колоссальных 139 миллионов человек. Распространенность деменции в целом среди населения огромна. Это бомба замедленного действия.
«Люди живут дольше. От шеи вниз мы в очень хорошей форме. Потому что мы можем очень легко справиться с проблемами сердца, но мозг все еще подвержен риску слабоумия», - говорит врач-невролог Александра Алехина специцально для МедикФорум.
Это обескураживающее предсказание выдвигает на первый план осведомленность о симптомах.
Симптомы могут указывать на невменяемое состояние:
- Изменения личности
- Изменения трудоспособности пациента
- Забывчивость
- Трудности с поиском подходящего слова
- Трудно ходить.
Признаки как симптомы, о которых следует знать: потеря памяти, трудности с концентрацией внимания, человеку трудно выполнять привычные повседневные задачи; путаница во времени и месте; изменения настроения.
Люди могут просто казаться другими.
«Люди говорят: «Я не такой, как прежде, но я не могу выразить это словами». Или семья скажет, что он или она уже не тот человек. Они не могут выразить это словами. Такое ощущение, что что-то изменилось».
Хорошая новость заключается в том, что, хотя некоторые факторы риска, такие как возраст, не подлежат обсуждению, существует множество изменений в образе жизни, которые могут снизить риск возникновения деменция.
Соблюдение здоровой диеты, отказ от курения и сокращение употребления алкоголя — вот лишь некоторые из эффективных изменений, которые вы можете внести.
Также рекомендует оставаться физически, умственно и социально активными.
Ранее МедикФорум писал о вреде мучных продуктов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий