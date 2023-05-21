Невролог Алехина: накопление предметов - «необычный» признак слабоумия
Важно говорить с близким человеком тактично, если у него проявляются какие-либо потенциальные симптомы деменции.
Это синдром — группа симптомов, связанных с продолжающимся снижением функции мозга. В результате наиболее известные симптомы включают такие проблемы, как потеря памяти и изменения поведения. Некоторые из этих поведенческих изменений могут быть очень специфическими и вызывать беспокойство у близких.
Накопление предметов, которые «могут показаться чрезмерными», может сигнализировать о слабоумии.
«Более необычными симптомами, на которые следует обратить внимание, могут быть настойчивая поправка одежды, расторможенность [неспособность сдерживать неуместное или нежелательное поведение], ведение дотошных заметок о повседневных вещах, накопление вещей, которые могут показаться чрезмерными, и очень беспокойство по поводу денег. Однако каждый отдельный симптом не обязательно указывает на определенный тип деменции сам по себе, хотя группы симптомов иногда могут указывать на то, что у человека может быть определенный тип деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Более распространенные симптомы
Наиболее распространенными симптомами обычно являются снижение кратковременной памяти; однако это не только симптом слабоумия.
Другими распространенными или очевидными симптомами могут быть путаница при выполнении повседневных задач, более нежелание выходить на улицу или общаться с людьми и класть предметы в «нестандартные» места».
Общие признаки деменции как:
- Потеря памяти
- Трудности с концентрацией внимания
- Трудно выполнять привычные повседневные задачи
- Пытаясь следить за разговором или подобрать нужное слово
- Путаешься во времени и месте
- Изменения настроения.
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