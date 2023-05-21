Невролог Алехина: накопление предметов - «необычный» признак слабоумия

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Невролог Алехина: накопление предметов - «необычный» признак слабоумия


Важно говорить с близким человеком тактично, если у него проявляются какие-либо потенциальные симптомы деменции.


Это синдром — группа симптомов, связанных с продолжающимся снижением функции мозга. В результате наиболее известные симптомы включают такие проблемы, как потеря памяти и изменения поведения. Некоторые из этих поведенческих изменений могут быть очень специфическими и вызывать беспокойство у близких.


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Накопление предметов, которые «могут показаться чрезмерными», может сигнализировать о слабоумии.

«Более необычными симптомами, на которые следует обратить внимание, могут быть настойчивая поправка одежды, расторможенность [неспособность сдерживать неуместное или нежелательное поведение], ведение дотошных заметок о повседневных вещах, накопление вещей, которые могут показаться чрезмерными, и очень беспокойство по поводу денег. Однако каждый отдельный симптом не обязательно указывает на определенный тип деменции сам по себе, хотя группы симптомов иногда могут указывать на то, что у человека может быть определенный тип деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Более распространенные симптомы


Наиболее распространенными симптомами обычно являются снижение кратковременной памяти; однако это не только симптом слабоумия.


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Другими распространенными или очевидными симптомами могут быть путаница при выполнении повседневных задач, более нежелание выходить на улицу или общаться с людьми и класть предметы в «нестандартные» места».

Общие признаки деменции как:
  • Потеря памяти
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Трудно выполнять привычные повседневные задачи
  • Пытаясь следить за разговором или подобрать нужное слово
  • Путаешься во времени и месте
  • Изменения настроения.


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