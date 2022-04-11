Эстроген может влиять на риск развития деменции у женщин
Показатели деменции растут с угрожающей скоростью во всем мире. При этом показатели выше среди женщин. Однако ученые не до конца понимают, как это связано с гормональным фоном. В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS Medicine, изучается риск развития деменции от всех причин, который коррелирует с репродуктивными факторами у женщин и количеством детей. Ученые также проверили, есть ли связь со статусом курения, возрастом и индексом массы тела (ИМТ).
В рамках когортного исследования ученые изучили данные женщин из британского биобанка для поиска связи репродуктивных факторов и экзогенных гормонов с риском развития деменции от всех причин. Связь между этими факторами и риском деменции была изучена и коррелировала с дополнительными факторами, такими как возраст, социально-экономический статус (СЭС), статус курения и ИМТ. Мужчины также были включены для межполового сравнения. Была проведена оценка связи между количеством детей от данных мужчин и риском слабоумия по всем причинам.
Ученые обнаружили несколько ассоциаций между репродуктивными факторами и экзогенным использованием гормонов с риском развития деменции. Младший возраст первого живорождения и гистерэктомии был связан с более высоким риском развития деменции.
U-образная зависимость была обнаружена между риском деменции и несколькими факторами, включая возраст наступления менархе (первая менструация), гистерэктомию и овариэктомию. Более низкий риск деменции был связан с более длительным репродуктивным периодом, поздней естественной менопаузой, беременностью в некоторые моменты времени и абортами в анамнезе.
В случае воздействия экзогенных гормонов использование оральных контрацептивов было связано с более низким риском деменции. Было обнаружено, что женщины с более низким СЭС подвержены повышенному риску развития деменции. Среди обоих полов была обнаружена U-образная связь между количеством детей и риском деменции.
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Джессика Гонг
Здоровье
Докторант Институт глобального здоровья Джорджа
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