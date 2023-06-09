«Редкий» рак может имитировать симптомы аллергии - онколог Воробьев

"Рак носа и пазух является «редкой» формой заболевания. Он поражает носовую полость (пространство за носом) и придаточные пазухи (небольшие заполненные воздухом полости внутри носа, скулы и лоб). Рак распространяется на лимфатические узлы — сеть желез по всему телу, которая отводит жидкость и продукты жизнедеятельности. Одним из наиболее распространенных симптомов рака носа и околоносовых пазух является заложенность носа, которая не проходит", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Носовые кровотечения

Снижение обоняния

Слизь, текущая из носа — это может быть кровью

Слизь стекает в заднюю часть носа и горло.

«Эти симптомы могут быть похожи на более распространенные и менее серьезные заболевания, такие как простуда или синусит».

Онемение лица, особенно в верхней части щеки, которое не проходит

Опухшие железы на шее

Двойное зрение

Выпученный глаз

Слезящийся глаз, который не уходит

Боль или давление в одном ухе

Постоянная опухоль или нарост на лице, носу или нёбе.

Есть много вещей, на которые у людей может быть аллергия, включая продукты питания, лекарства и животных. В это время года пыльца становится главным виновником возникновения аллергических реакций, сенной лихорадкой страдает примерно каждый пятый из нас.Однако это также симптомы менее известного рака, который может оказаться смертельным, если его вовремя не лечить.Однако, в отличие от симптома аллергической реакции, он обычно поражает только одну сторону.Как и при большинстве видов рака, симптомы рака носа и придаточных пазух могут стать более серьезными, и болезнь будет прогрессировать. На более поздних стадиях это может вызвать частичную потерю зрения, опухание желез на шее и боль в лице.«Выпученный» глаз также является одним из признаков болезни, - говорит онколог.Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует поговорить с врачом общей практики, особенно если они «постоянно сохраняются».Ранее МедикФорум писал о симптомах микроинсульта.

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