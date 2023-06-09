Врач Андреева рассказала, как пожилым людям защитить себя в жару

"Я рекомендую пить много воды, носить свободную одежду и использовать защитный фактор для кожи. Все, независимо от цвета вашей кожи, должны носить одежду с фактором 30 на солнце и с фактором 50 для детей и людей со светлой кожей", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Знайте симптомы теплового истощения и теплового удара и что делать, если они у вас или у кого-то еще.

Беречь от солнца в самое жаркое время дня, с 11:00 до 15:00.

Если вы собираетесь заниматься физическими упражнениями (например, заниматься спортом или гулять с собакой), планируйте делать это в более прохладное время дня, например, утром или вечером.

Сохраняйте прохладу в доме, закрывая окна и шторы в комнатах, выходящих на солнце.

Если вы все-таки выходите на улицу, наденьте подходящую одежду, например, подходящую шляпу и солнцезащитные очки, ищите тень.

Пейте много жидкости и ограничьте употребление алкоголя.

Каковы симптомы теплового истощения?

«Тепловое истощение — это когда тело начинает терять слишком много воды и соли через потоотделение».

Усталость

Головокружение

Головная боль

Чувство болезни или болезнь

Чрезмерное потоотделение, кожа становится бледной и липкой или появляется потница

Судороги в руках, ногах и животе

Быстрое дыхание или сердцебиение

Высокая температура

Очень сильная жажада

Слабость.

Если вы испытываете предупредительные признаки теплового истощения, вам необходимо быстро охладиться и выпить много воды.Ранее МедикФорум писал о симптомах микроинсульта.

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