Врач Андреева рассказала, как пожилым людям защитить себя в жару

139 Фото: https://unsplash.com/photos/jeEedhJXoR0
Врач Андреева рассказала, как пожилым людям защитить себя в жару


Уязвимые группы в жару - пожилые люди, дети в возрасте до пяти лет, люди с хроническими заболеваниями, а также люди с ограниченными возможностями.



Невролог назвала группы риска болезни Альцгеймера



"Я рекомендую пить много воды, носить свободную одежду и использовать защитный фактор для кожи. Все, независимо от цвета вашей кожи, должны носить одежду с фактором 30 на солнце и с фактором 50 для детей и людей со светлой кожей", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Врач назвал группы риска для инфекционного артрита



Помимо этих трех ключевых советов врач рекомендовала следующее:

  • Знайте симптомы теплового истощения и теплового удара и что делать, если они у вас или у кого-то еще.
  • Беречь от солнца в самое жаркое время дня, с 11:00 до 15:00.
  • Если вы собираетесь заниматься физическими упражнениями (например, заниматься спортом или гулять с собакой), планируйте делать это в более прохладное время дня, например, утром или вечером.
  • Сохраняйте прохладу в доме, закрывая окна и шторы в комнатах, выходящих на солнце.
  • Если вы все-таки выходите на улицу, наденьте подходящую одежду, например, подходящую шляпу и солнцезащитные очки, ищите тень.
  • Пейте много жидкости и ограничьте употребление алкоголя.

Каковы симптомы теплового истощения?


«Тепловое истощение — это когда тело начинает терять слишком много воды и соли через потоотделение».

К явным признакам теплового истощения относятся:
  • Усталость
  • Головокружение
  • Головная боль
  • Чувство болезни или болезнь
  • Чрезмерное потоотделение, кожа становится бледной и липкой или появляется потница
  • Судороги в руках, ногах и животе
  • Быстрое дыхание или сердцебиение
  • Высокая температура
  • Очень сильная жажада
  • Слабость.
Если вы испытываете предупредительные признаки теплового истощения, вам необходимо быстро охладиться и выпить много воды.



Ранее МедикФорум писал о симптомах микроинсульта.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Как сохранить прохладу в жару: врач Андреева дала 5 советов пожилым людям
Тепловой удар: основные признаки, что вам «нужно охладиться»
Врач Марина Анисимова: многие люди в жару «высыхают»
Теги : советы врачей, тепловой удар, пожилой возраст