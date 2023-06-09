Врач Андреева рассказала, как пожилым людям защитить себя в жару
Уязвимые группы в жару - пожилые люди, дети в возрасте до пяти лет, люди с хроническими заболеваниями, а также люди с ограниченными возможностями.
"Я рекомендую пить много воды, носить свободную одежду и использовать защитный фактор для кожи. Все, независимо от цвета вашей кожи, должны носить одежду с фактором 30 на солнце и с фактором 50 для детей и людей со светлой кожей", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Помимо этих трех ключевых советов врач рекомендовала следующее:
- Знайте симптомы теплового истощения и теплового удара и что делать, если они у вас или у кого-то еще.
- Беречь от солнца в самое жаркое время дня, с 11:00 до 15:00.
- Если вы собираетесь заниматься физическими упражнениями (например, заниматься спортом или гулять с собакой), планируйте делать это в более прохладное время дня, например, утром или вечером.
- Сохраняйте прохладу в доме, закрывая окна и шторы в комнатах, выходящих на солнце.
- Если вы все-таки выходите на улицу, наденьте подходящую одежду, например, подходящую шляпу и солнцезащитные очки, ищите тень.
- Пейте много жидкости и ограничьте употребление алкоголя.
Каковы симптомы теплового истощения?
«Тепловое истощение — это когда тело начинает терять слишком много воды и соли через потоотделение».
К явным признакам теплового истощения относятся:
- Усталость
- Головокружение
- Головная боль
- Чувство болезни или болезнь
- Чрезмерное потоотделение, кожа становится бледной и липкой или появляется потница
- Судороги в руках, ногах и животе
- Быстрое дыхание или сердцебиение
- Высокая температура
- Очень сильная жажада
- Слабость.
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