Нутрициолог Строков рекомендует завтрак, обед и ужин в жаркие летние дни

«Если вы не пьете достаточно жидкости, чтобы заменить отходы, потерянные с потом, вы рискуете стать обезвоженным, и давайте посмотрим правде в глаза, мы все будем немного потеть в течение следующих нескольких дней», — сказал врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





Огурец

Красный перец

Суп на бульоне

Арбуз

Томатный соус

Молоко

Йогурт

Белая рыба на пару

Яйца

Вареные макароны.





Завтрак

«Затем вы можете добавить гидратации тарелку хлопьев и молока с ягодами или йогуртом и свежими фруктами. Вы также можете приготовить коктейль на завтрак, добавив фрукты (свежие или консервированные) в молоко».

Обед

«Арбуз, огурец, фета и мята делают увлажняющий салат».

Ужин

«Вы можете включать мясо, рыбу и морепродукты в летние запеканки или использовать фасоль и бобовые для чего-то растительного, но ключ в том, чтобы сделать их довольно густыми».

Когда температура повышается, ваше тело начинает работать и помогает вам охладиться, стимулируя потоотделение.В жаркую погоду рекомендуется выпивать более шести-восьми кружек жидкости в день.В то время как пить много воды является ключевым фактором, продукты также могут помочь вам избежать обезвоживания.По словам Строков, вы можете начать свое увлажнение прямо утром с кусочков водянистых фруктов, таких как дыня или грейпфрут.Быстрые и свежие салаты могут преодолеть разрыв между отсутствием аппетита, вызванным жарой, и потребностью в гидратации. Наряду с салатом добавьте водянистые овощи, такие как огурцы и помидоры, и фрукты, такие как клубника.Хотя есть салат на ужин всегда можно, диетолог также рекомендует наслаждаться летними запеканками, приготовленными из бульона.Ранее МедикФорум писал о симптомах микроинсультов.

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