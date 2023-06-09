Нутрициолог Строков рекомендует завтрак, обед и ужин в жаркие летние дни
Продукты с высоким содержанием воды, от огурцов до вареных макарон, могут помочь достичь вашей новой цели по гидратации.
Когда температура повышается, ваше тело начинает работать и помогает вам охладиться, стимулируя потоотделение.
«Если вы не пьете достаточно жидкости, чтобы заменить отходы, потерянные с потом, вы рискуете стать обезвоженным, и давайте посмотрим правде в глаза, мы все будем немного потеть в течение следующих нескольких дней», — сказал врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
В жаркую погоду рекомендуется выпивать более шести-восьми кружек жидкости в день.
В то время как пить много воды является ключевым фактором, продукты также могут помочь вам избежать обезвоживания.
Следующие продукты имеют самое высокое содержание воды:
- Огурец
- Красный перец
- Суп на бульоне
- Арбуз
- Томатный соус
- Молоко
- Йогурт
- Белая рыба на пару
- Яйца
- Вареные макароны.
Завтрак
По словам Строков, вы можете начать свое увлажнение прямо утром с кусочков водянистых фруктов, таких как дыня или грейпфрут.
«Затем вы можете добавить гидратации тарелку хлопьев и молока с ягодами или йогуртом и свежими фруктами. Вы также можете приготовить коктейль на завтрак, добавив фрукты (свежие или консервированные) в молоко».
Обед
Быстрые и свежие салаты могут преодолеть разрыв между отсутствием аппетита, вызванным жарой, и потребностью в гидратации. Наряду с салатом добавьте водянистые овощи, такие как огурцы и помидоры, и фрукты, такие как клубника.
«Арбуз, огурец, фета и мята делают увлажняющий салат».
Ужин
Хотя есть салат на ужин всегда можно, диетолог также рекомендует наслаждаться летними запеканками, приготовленными из бульона.
«Вы можете включать мясо, рыбу и морепродукты в летние запеканки или использовать фасоль и бобовые для чего-то растительного, но ключ в том, чтобы сделать их довольно густыми».
Ранее МедикФорум писал о симптомах микроинсультов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий