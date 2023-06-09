Нутрициолог Строков рекомендует завтрак, обед и ужин в жаркие летние дни

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Нутрициолог Строков рекомендует завтрак, обед и ужин в жаркие летние дни


Продукты с высоким содержанием воды, от огурцов до вареных макарон, могут помочь достичь вашей новой цели по гидратации.



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Когда температура повышается, ваше тело начинает работать и помогает вам охладиться, стимулируя потоотделение.

«Если вы не пьете достаточно жидкости, чтобы заменить отходы, потерянные с потом, вы рискуете стать обезвоженным, и давайте посмотрим правде в глаза, мы все будем немного потеть в течение следующих нескольких дней», — сказал врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


В жаркую погоду рекомендуется выпивать более шести-восьми кружек жидкости в день.

В то время как пить много воды является ключевым фактором, продукты также могут помочь вам избежать обезвоживания.

Следующие продукты имеют самое высокое содержание воды:
  • Огурец
  • Красный перец
  • Суп на бульоне
  • Арбуз
  • Томатный соус
  • Молоко
  • Йогурт
  • Белая рыба на пару 
  • Яйца
  • Вареные макароны.


Завтрак


По словам Строков, вы можете начать свое увлажнение прямо утром с кусочков водянистых фруктов, таких как дыня или грейпфрут.

«Затем вы можете добавить гидратации тарелку хлопьев и молока с ягодами или йогуртом и свежими фруктами. Вы также можете приготовить коктейль на завтрак, добавив фрукты (свежие или консервированные) в молоко».

Обед


Быстрые и свежие салаты могут преодолеть разрыв между отсутствием аппетита, вызванным жарой, и потребностью в гидратации. Наряду с салатом добавьте водянистые овощи, такие как огурцы и помидоры, и фрукты, такие как клубника. 

«Арбуз, огурец, фета и мята делают увлажняющий салат».



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Ужин


Хотя есть салат на ужин всегда можно, диетолог также рекомендует наслаждаться летними запеканками, приготовленными из бульона.

«Вы можете включать мясо, рыбу и морепродукты в летние запеканки или использовать фасоль и бобовые для чего-то растительного, но ключ в том, чтобы сделать их довольно густыми».



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