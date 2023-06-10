Врач Андреева предостерегает от 4 напитков, которые могут усугубить вашу тревожность
Ощущение напряжения, нервозности и попыток расслабиться свидетельствует о беспокойстве, но определенные напитки могут способствовать этому неприятному ощущению.
«Кофеин — это химическое вещество, вызывающее привыкание, которое в избытке может вызвать беспокойство. Как мощный стимулятор, он действует как укол адреналина, ускоряя симпатическую нервную систему — ветвь вегетативной нервной системы, которая борется со стрессом», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МеикФорум.
Хотя люди имеют разную чувствительность к кофеину, типичный период полураспада кофеина составляет примерно пять часов. Это означает, что эффект кофеина, вызывающий беспокойство, может сохраняться в течение пяти часов, и такой эффект не ограничивается только кофе. Людям, испытывающим тревогу, Андреева советует не пить кофе, черный и зеленый чай и газированные напитки с кофеином.
Тревога
Разум указывает на ощущения, связанные с тревогой, от чувства страха до плохого настроения и депрессии. Симптомы тревоги могут появляться и исчезать, и это состояние может вызвать трудности с уходом за собой, сохранением работы, установлением отношений и проведением досуга.
Что вызывает тревогу?
Есть много факторов, которые могут способствовать беспокойству:
- Трудный опыт
- Физическое или эмоциональное насилие
- Издевательства
- Социальное исключение.
«Большие изменения в вашей повседневной жизни могут быть особым триггером для беспокойства».
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