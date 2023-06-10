Врач Андреева предостерегает от 4 напитков, которые могут усугубить вашу тревожность

«Кофеин — это химическое вещество, вызывающее привыкание, которое в избытке может вызвать беспокойство. Как мощный стимулятор, он действует как укол адреналина, ускоряя симпатическую нервную систему — ветвь вегетативной нервной системы, которая борется со стрессом», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МеикФорум.





Тревога





Что вызывает тревогу?

Трудный опыт

Физическое или эмоциональное насилие

Издевательства

Социальное исключение.

«Большие изменения в вашей повседневной жизни могут быть особым триггером для беспокойства».

Хотя люди имеют разную чувствительность к кофеину, типичный период полураспада кофеина составляет примерно пять часов. Это означает, что эффект кофеина, вызывающий беспокойство, может сохраняться в течение пяти часов, и такой эффект не ограничивается только кофе. Людям, испытывающим тревогу, Андреева советуетРазум указывает на ощущения, связанные с тревогой, от чувства страха до плохого настроения и депрессии. Симптомы тревоги могут появляться и исчезать, и это состояние может вызвать трудности с уходом за собой, сохранением работы, установлением отношений и проведением досуга.

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