Врач Андреева предостерегает от 4 напитков, которые могут усугубить вашу тревожность

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Врач Андреева предостерегает от 4 напитков, которые могут усугубить вашу тревожность


Ощущение напряжения, нервозности и попыток расслабиться свидетельствует о беспокойстве, но определенные напитки могут способствовать этому неприятному ощущению.


«Кофеин — это химическое вещество, вызывающее привыкание, которое в избытке может вызвать беспокойство. Как мощный стимулятор, он действует как укол адреналина, ускоряя симпатическую нервную систему — ветвь вегетативной нервной системы, которая борется со стрессом», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МеикФорум.


Хотя люди имеют разную чувствительность к кофеину, типичный период полураспада кофеина составляет примерно пять часов. Это означает, что эффект кофеина, вызывающий беспокойство, может сохраняться в течение пяти часов, и такой эффект не ограничивается только кофе. Людям, испытывающим тревогу, Андреева советует не пить кофе, черный и зеленый чай и газированные напитки с кофеином.


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Тревога


Разум указывает на ощущения, связанные с тревогой, от чувства страха до плохого настроения и депрессии. Симптомы тревоги могут появляться и исчезать, и это состояние может вызвать трудности с уходом за собой, сохранением работы, установлением отношений и проведением досуга.


Что вызывает тревогу?


Есть много факторов, которые могут способствовать беспокойству:
  • Трудный опыт
  • Физическое или эмоциональное насилие
  • Издевательства
  • Социальное исключение.


«Большие изменения в вашей повседневной жизни могут быть особым триггером для беспокойства».



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