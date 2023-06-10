Эти 5 продуктов сделают ваш живот плоским - диетолог Пономарева

Руккола и цикорий

"Натуральные горькие вещества положительно влияют на различные этапы пищеварения. Например, салат из цикория помогает пищеварению", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Огурец - содержит много воды

"Огурцы содержат много пищевых волокон. Это полезные растительные волокна, поддерживающие кишечник в его работе".

Цельнозерновой хлеб

Творог – много белков

"Творог содержит хорошее количество пробиотиков, благотворно влияющих на желудочно-кишечный тракт. Пробиотики подавляют воспаление и поддерживают кишечную флору".

Грецкие орехи – есть в меру

"Регулярное употребление грецкого ореха не только улучшает уровень холестерина в крови, но и кишечную флору".

Многие пытаются получить плоский живот с помощью диет и тренировок. Выбор правильных продуктов также играет решающую роль.Горькие вещества стимулируют пищеварение и таким образом предотвращают вздутие живота.Поток слюны уже стимулируется при жевании, желудок вырабатывает больше желудочной кислоты и стимулируется выделение желчи. Это важно для сжигания жира, среди прочего.Огурцы на 95 процентов состоят из воды. Это хорошо, потому что они содержат мало калорий и увлажняют организм.В отличие от белого хлеба цельнозерновой хлеб содержит значительно больше клетчатки. Они позволяют только медленно повышать уровень сахара в крови, что, в свою очередь, может предотвратить тягу к еде.Белки важны для плоского живота, потому что они сохраняют чувство сытости дольше, чем углеводы. Для наращивания мышечной массы также необходимо достаточное количество белка.Грецкие орехи содержат много калорий поэтому наслаждайтесь грецкими орехами в умеренных количествах. Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в грецких орехах, могут даже способствовать плоскому животу.Ранее МедикФорум писал о причинах повышенной потливости.

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