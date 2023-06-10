Эти 5 продуктов сделают ваш живот плоским - диетолог Пономарева
Особенно в летние месяцы многие мечтают о плоском подтянутом животе. Одних упражнений на пресс недостаточно. Это также зависит от правильного питания.
Многие пытаются получить плоский живот с помощью диет и тренировок. Выбор правильных продуктов также играет решающую роль.
Руккола и цикорий
Горькие вещества стимулируют пищеварение и таким образом предотвращают вздутие живота.
"Натуральные горькие вещества положительно влияют на различные этапы пищеварения. Например, салат из цикория помогает пищеварению", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Поток слюны уже стимулируется при жевании, желудок вырабатывает больше желудочной кислоты и стимулируется выделение желчи. Это важно для сжигания жира, среди прочего.
Огурец - содержит много воды
Огурцы на 95 процентов состоят из воды. Это хорошо, потому что они содержат мало калорий и увлажняют организм.
"Огурцы содержат много пищевых волокон. Это полезные растительные волокна, поддерживающие кишечник в его работе".
Цельнозерновой хлеб
В отличие от белого хлеба цельнозерновой хлеб содержит значительно больше клетчатки. Они позволяют только медленно повышать уровень сахара в крови, что, в свою очередь, может предотвратить тягу к еде.
Творог – много белков
Белки важны для плоского живота, потому что они сохраняют чувство сытости дольше, чем углеводы. Для наращивания мышечной массы также необходимо достаточное количество белка.
"Творог содержит хорошее количество пробиотиков, благотворно влияющих на желудочно-кишечный тракт. Пробиотики подавляют воспаление и поддерживают кишечную флору".
Грецкие орехи – есть в меру
Грецкие орехи содержат много калорий поэтому наслаждайтесь грецкими орехами в умеренных количествах. Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в грецких орехах, могут даже способствовать плоскому животу.
"Регулярное употребление грецкого ореха не только улучшает уровень холестерина в крови, но и кишечную флору".
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