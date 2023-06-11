Нутрициолог объяснил, почему гистамин часто вызывает аллергию - список опасных продуктов









"Помимо прочего, он регулирует кровяное давление в организме, но также отвечает за выработку желудочного сока и цикл сна-бодрствования", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





Также известно, что гистамин вызывает аллергию.



Гистамин и аллергия

"Гистамин в первую очередь образуется в так называемых тучных клетках. При аллергической реакции вещество высвобождается и вызывает зуд и покраснение кожи".

"К ним относятся шпинат, помидоры, красное вино, зрелый сыр и шоколад".

Также распространен термин непереносимость гистамина. Это вызвано дефицитом фермента, расщепляющего избыток гистамина у здоровых людей.Если этого фермента (диаминоксидазы) слишком мало или он не может работать оптимально, возникают следующие симптомы. В дополнение к уже упомянутому покраснению и падению кровяного давления могут возникнуть диарея и головные боли.Людям с непереносимостью гистамина следует избегать продуктов с естественным высоким содержанием гистамина.Гистамин больше вырабатывается в организме, когда люди курят, употребляют алкоголь, принимают определенные лекарства, а также когда возникают аллергии и воспаления.Ранее МедикФорум писал о необычном симптоме диабета.

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