Нутрициолог объяснил, почему гистамин часто вызывает аллергию - список опасных продуктов

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Нутрициолог объяснил, почему гистамин часто вызывает аллергию - список опасных продуктов


Гистамин представляет собой белковое соединение. Вещество-мессенджер вырабатывается самим организмом и попадает в организм с пищей и важно для многих функций организма. 



"Помимо прочего, он регулирует кровяное давление в организме, но также отвечает за выработку желудочного сока и цикл сна-бодрствования", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Также известно, что гистамин вызывает аллергию.
 

Гистамин и аллергия


"Гистамин в первую очередь образуется в так называемых тучных клетках. При аллергической реакции вещество высвобождается и вызывает зуд и покраснение кожи".

Также распространен термин непереносимость гистамина. Это вызвано дефицитом фермента, расщепляющего избыток гистамина у здоровых людей.

Если этого фермента (диаминоксидазы) слишком мало или он не может работать оптимально, возникают следующие симптомы. В дополнение к уже упомянутому покраснению и падению кровяного давления могут возникнуть диарея и головные боли.

Людям с непереносимостью гистамина следует избегать продуктов с естественным высоким содержанием гистамина. 

"К ним относятся шпинат, помидоры, красное вино, зрелый сыр и шоколад".

Гистамин больше вырабатывается в организме, когда люди курят, употребляют алкоголь, принимают определенные лекарства, а также когда возникают аллергии и воспаления.


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