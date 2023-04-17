Диета с низким содержанием гистамина поможет уменьшить симптомы менопаузы - нутрициолог Стрпоков

«Гистамин участвует в повседневном функционировании нашего кишечника, мозга, нервной и иммунной систем, однако количество, которое мы производим, зависит от того, можем ли мы баланс гистамина в нашем организме зависит от нашей генетики и здоровья кишечника. Мы производим ферменты, такие как диаминоксидаза (DAO), которые отвечают за расщепление гистамина в нашем рационе. Если мы не можем эффективно расщеплять гистамин, у нас может оказаться слишком много в циркуляции, вызывая непереносимость гистамина», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

В то время как диеты обычно соблюдаются исключительно для снижения веса, диета с низким содержанием гистамина может бороться с целым рядом проблем со здоровьем. Диета работает, избегая продуктов с высоким уровнем гистамина и других продуктов, содержащих соединения, которые производят гистамин из других ингредиентов при приеме внутрь.Гистамин — это химическое вещество, вырабатываемое организмом и присутствующее в некоторых продуктах питания, которое у некоторых людей может вызывать аллергические и воспалительные реакции.В то время как некоторые люди испытывают типичные симптомы аллергии, такие как сенная лихорадка, непереносимость гистамина проявляется иначе.Симптомы часто имитируют аллергические реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, гиперемия, синдром раздраженного кишечника (СРК), расстройство желудка, одышка, учащенное сердцебиение, мигрень, головокружение, тревога/паника, боли в суставах и заложенность носа.К продуктам, содержащим самые высокие уровни гистамина, относятся, в то время как продукты с более низким уровнем включаютРанее МедикФорум писал о дефиците магния.

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