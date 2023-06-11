Полезнее миндаля: вот что произойдет, если есть фисташки каждый день

"Во-первых, имеет значение количество (до 50 штук — нормально), а во-вторых, соленый вариант лучше оставить на полке", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Фисташки обеспечивают лучший белок

Фисташки регулируют уровень сахара в крови

"Если вы затем перекусите несолеными фисташками вместо шоколадного батончика, вы избежите ловушки".

Фисташки помогают при гипертонии

Скорлупа фисташек заставляет нас есть осознанно

"Они заставляют нас перекусывать медленнее и осознаннее. Одно исследование показало, что люди, употребляющие очищенные от скорлупы фисташки, съедают их на 25 процентов больше".

Фисташки наполняются

Фисташка даже лучше любого очищенного миндаля — с двумя небольшими оговорками.Фисташки — один из немногих растительных продуктов, обеспечивающих наш организм всеми девятью аминокислотами, которые он не может производить сам. В 50 штуках содержится столько же белка, сколько в большом яйце.Если вы едите продукты с большим количеством сахара, углеводов или соли, вы получаете всплеск сахара в крови. Вы устаете, с большей вероятностью снова проголодаетесь, и возникают проблемы с концентрацией внимания.Несколько исследований показывают, что регулярное употребление фисташек в течение как минимум месяца может помочь снизить кровяное давление. Постоянно высокое кровяное давление увеличивает риск сердечных заболеваний или инсульта.Да, иногда это может свести вас с ума - орехи с очень маленькой прорезью или без нее, которая позволила бы вам вытолкнуть фисташку из скорлупы.Фисташки не только самые низкокалорийные по сравнению с другими орехами, но и очень сытные. Клетчатка, белок и ненасыщенные жирные кислоты в фисташках гарантируют, что после перкуса вы останетесь сытыми.Ранее МедикФорум писал о необычном признаки диабета.

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