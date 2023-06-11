Полезнее миндаля: вот что произойдет, если есть фисташки каждый день
Вы часто перекусываете фисташками по вечерам на диване? Хорошая идея. Потому что фисташки полезнее, чем думают многие, при условии, что вы обратите внимание на две вещи.
Фисташка даже лучше любого очищенного миндаля — с двумя небольшими оговорками.
"Во-первых, имеет значение количество (до 50 штук — нормально), а во-вторых, соленый вариант лучше оставить на полке", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Фисташки обеспечивают лучший белок
Фисташки — один из немногих растительных продуктов, обеспечивающих наш организм всеми девятью аминокислотами, которые он не может производить сам. В 50 штуках содержится столько же белка, сколько в большом яйце.
Фисташки регулируют уровень сахара в крови
Если вы едите продукты с большим количеством сахара, углеводов или соли, вы получаете всплеск сахара в крови. Вы устаете, с большей вероятностью снова проголодаетесь, и возникают проблемы с концентрацией внимания.
"Если вы затем перекусите несолеными фисташками вместо шоколадного батончика, вы избежите ловушки".
Фисташки помогают при гипертонии
Несколько исследований показывают, что регулярное употребление фисташек в течение как минимум месяца может помочь снизить кровяное давление. Постоянно высокое кровяное давление увеличивает риск сердечных заболеваний или инсульта.
Скорлупа фисташек заставляет нас есть осознанно
Да, иногда это может свести вас с ума - орехи с очень маленькой прорезью или без нее, которая позволила бы вам вытолкнуть фисташку из скорлупы.
"Они заставляют нас перекусывать медленнее и осознаннее. Одно исследование показало, что люди, употребляющие очищенные от скорлупы фисташки, съедают их на 25 процентов больше".
Фисташки наполняются
Фисташки не только самые низкокалорийные по сравнению с другими орехами, но и очень сытные. Клетчатка, белок и ненасыщенные жирные кислоты в фисташках гарантируют, что после перкуса вы останетесь сытыми.
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