Эти 4 продукта сделают вашу кожу сияющей - дерматолог Гольдин

Сколько бета-каротина следует потреблять?

"Сильный антиоксидантный эффект бета-каротина защищает от повышенного уровня холестерина и предотвращает сердечные заболевания и рак", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

Эти продукты содержат каротиноиды

1. Оранжевые овощи

"Их выдает яркий цвет – помимо моркови, в батате и тыкве".

2. Оранжевые фрукты

3. Клубника и арбуз

4. Травы

"Мало кто знает, что местные травы, такие как петрушка, фенхель и кресс-салат, также помогают создать золотистое сияние".

Чтобы бета-каротин достиг желаемого эффекта загара, необходимо потреблять около 30 миллиграммов ежедневно в течение как минимум трех недель.Но красивый цвет лица — это еще не все, что может предложить это чудодейственное средство: бета-каротин, также известный как провитамин А, превращается в организме в витамин А, который регулирует рост клеток и контролирует реакции иммунной системы.Медовая дыня, манго, абрикосы и апельсины содержат много полезного витамина А в дополнение к каротиноидам.Клубника, арбузы, шпинат и салат из баранины также содержат каротиноиды. Кроме того, витамины B и B6 обеспечивают быстрый загар во время принятия солнечных ванн.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.