Эти 4 продукта сделают вашу кожу сияющей - дерматолог Гольдин

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Эти 4 продукта сделают вашу кожу сияющей - дерматолог Гольдин


Сияющий цвет лица летом не всегда означает риск для кожи. С этими продуктами вы сможете легко загореть изнутри - без вредных ультрафиолетовых лучей и круглый год. Продукты с высоким содержанием каротиноидов придают коже здоровое сияние изнутри и готовят кожу к солнцу.


Сколько бета-каротина следует потреблять?


Чтобы бета-каротин достиг желаемого эффекта загара, необходимо потреблять около 30 миллиграммов ежедневно в течение как минимум трех недель.


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Но красивый цвет лица — это еще не все, что может предложить это чудодейственное средство: бета-каротин, также известный как провитамин А, превращается в организме в витамин А, который регулирует рост клеток и контролирует реакции иммунной системы.

"Сильный антиоксидантный эффект бета-каротина защищает от повышенного уровня холестерина и предотвращает сердечные заболевания и рак", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.


Эти продукты содержат каротиноиды


1. Оранжевые овощи


"Их выдает яркий цвет – помимо моркови, в батате и тыкве".


2. Оранжевые фрукты


Медовая дыня, манго, абрикосы и апельсины содержат много полезного витамина А в дополнение к каротиноидам.

3. Клубника и арбуз


Клубника, арбузы, шпинат и салат из баранины также содержат каротиноиды. Кроме того, витамины B и B6 обеспечивают быстрый загар во время принятия солнечных ванн.

4. Травы


"Мало кто знает, что местные травы, такие как петрушка, фенхель и кресс-салат, также помогают создать золотистое сияние".



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