Врач-кардиолог объяснил, какой чай самый полезный для сердца
Правильное питание укрепляет здоровье и предотвращает заболевания, в том числе сердечные. Благотворное влияние оказывают многие виды чая.
В частности, растительные вещества, содержащиеся в зеленом чае, укрепляют сердце и тем самым укрепляют здоровье. Исследования менее единодушны в отношении влияния черного чая, который также защищает сердце. Особенно в сочетании с молоком чай теряет свою сердечно-укрепляющую функцию.
Некоторые травяные чаи также оказывают положительное влияние на сердце.
"В то время как чай из боярышника, как говорят, способствует и усиливает кровоток и сокращение сердечной мышцы, пустырник оказывает успокаивающее действие на сердце", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Вот как зеленый чай укрепляет ваше сердце
Употребление зеленого чая в умеренных количествах может оказать положительное влияние на здоровье вашего сердца. Причиной этого являются дубильные вещества, содержащиеся в зеленом чае, также известные как катехины.
Антиоксидантные катехины как вторичные растительные вещества защищают кровеносные сосуды и их стенки. Они расширяют кровеносные сосуды, что приводит к улучшению кровотока. Они могут предотвратить отложения в сосудах, известные как атеросклероз.
"Зеленый чай влияет на сахарный и жировой обмен. Катехины стимулируют сжигание жира. Уровень сахара в крови не так быстро повышается благодаря чаю".
Однако и зеленый чай не является панацеей. Из-за горьких веществ и кофеина, которые он содержит, многие люди могут переносить его только в небольших количествах. Однако для положительного эффекта достаточно одной-двух чашек в день.
"Если вы реагируете на зеленый чай учащенным сердцебиением, тремором, головокружением или тошнотой, вам следует воздержаться от него или еще больше ограничить потребление. Тогда чай может быть слишком стимулирующим для сердечно-сосудистой системы".
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