Врач-кардиолог объяснил, какой чай самый полезный для сердца

Правильное питание укрепляет здоровье и предотвращает заболевания, в том числе сердечные. Благотворное влияние оказывают многие виды чая.

В частности, растительные вещества, содержащиеся в зеленом чае, укрепляют сердце и тем самым укрепляют здоровье. Исследования менее единодушны в отношении влияния черного чая, который также защищает сердце. Особенно в сочетании с молоком чай теряет свою сердечно-укрепляющую функцию.

Некоторыетакже оказывают положительное влияние на сердце.





"В то время как чай из боярышника, как говорят, способствует и усиливает кровоток и сокращение сердечной мышцы, пустырник оказывает успокаивающее действие на сердце", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.





Вот как зеленый чай укрепляет ваше сердце

"Зеленый чай влияет на сахарный и жировой обмен. Катехины стимулируют сжигание жира. Уровень сахара в крови не так быстро повышается благодаря чаю".

"Если вы реагируете на зеленый чай учащенным сердцебиением, тремором, головокружением или тошнотой, вам следует воздержаться от него или еще больше ограничить потребление. Тогда чай может быть слишком стимулирующим для сердечно-сосудистой системы".

Употребление зеленого чая в умеренных количествах может оказать положительное влияние на здоровье вашего сердца. Причиной этого являются дубильные вещества, содержащиеся в зеленом чае, также известные как катехины.как вторичные растительные вещества защищают кровеносные сосуды и их стенки. Они расширяют кровеносные сосуды, что приводит к улучшению кровотока. Они могут предотвратить отложения в сосудах, известные как атеросклероз.Однако и. Из-за горьких веществ и кофеина, которые он содержит, многие люди могут переносить его только в небольших количествах. Однако для положительного эффекта достаточноРанее МедикФорум писал о вреде алкоголя.

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