Кардиолог Варфоломеев: правильное питание особенно эффективно для женщин с болезнями сердца и сосудов

"Новое исследование предполагает, что женщины сталкиваются с большим риском сердечных заболеваний из-за того, что они едят, чем мужчины. Женщины и мужчины имеют одни и те же факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как факторы образа жизни, наличие других состояний и психическое здоровье. Новое исследование было первым, в которое были включены люди с низким и средним уровнем дохода, а также люди из стран с высоким уровнем дохода. Результаты показали, что на женщин диета оказывает большее влияние, чем на мужчин", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Данные говорят о том, что каждые пять минут кого-то госпитализируют с инсультом; демонстрация воздействия сердечно-сосудистых заболеваний на население. Хотя сердечные заболевания ложатся бременем на службу здравоохранения, в большинстве случаев их можно предотвратить с помощью соответствующих профилактических мер.Диета оказывает большее влияние на женщин, ученые пока не знают, почему. Между тем, они также считали, что другие факторы риска оказывают большее влияние на мужчин, чем на женщин.У мужчин высокий уровень холестерина ЛПНП (плохого) и симптомы депрессии были более тесно связаны с сердечными заболеваниями, чем у женщин. Холестерин ЛПНП образует бляшки в артериях, повышая кровяное давление.Из-за этого несоответствия женщины чаще, чем мужчины, сообщают о симптомах сердечных заболеваний, которые проявляются ненормально, испытывают отсроченное лечение сердечных заболеваний и даже имеют невыявленные сердечные приступы.Ранее МедикФорум писал о последствиях бессонницы.