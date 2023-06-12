Врач Гинзбург дал советы, как нормализовать давление в жаркую погоду

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плохое самочувствие в жару

Врач Михаил Гинзбург: колебания кровяного давления в жару могут происходить при имеющейся гипертонии и гипотонии.

Скачки кровяного давления – распространенная проблема людей с имеющимися хроническими сосудистыми нарушениями, им особенно подвержены гипертоники и гипотоники. Врач Гинзбуг отметил в интервью, что для профилактики подобных колебаний в жаркую погоду важно адекватно употреблять воду

«Чтобы избежать скачков давления, главное – не допускать обезвоживания. Необходимо всегда иметь под рукой воду и не лениться ее пить, даже когда человек вроде бы не чувствует жажды», - рассказал специалист «Москве 24».

Медик объяснил, что нехватка воды в организме вызывает чувство жажды, ощущаемое человеком с некоторым опозданием. Поэтому в жару воду следует употреблять понемногу в течение дня, независимо от того, хочется пить или нет, – на всякий случай.

Гинзбург предупредил, что лекарства для снижения АД, принимаемые гипертониками, в жаркую погоду, могут давать более выраженный эффект – особенно, если человек пьет недостаточно воды и подвергается нагрузкам.

«Привычные дозы лекарств для гипертоников в жару оказываются завышенными».

Специалист порекомендовал людям с гипертонией консультироваться с врачами по поводу количества принимаемых препаратов в жаркую погоду и его возможной корректировки.

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Гипотоники, чье давление изначально является пониженным, могут в жару страдать от его еще более значительного падения. По словам Гинзбурга, таким людям нормализовать давление в жаркую погоду могут помогать напитки с тонизирующим эффектом (в своем составе они содержат кофеин, женьшень или элеутерококк).

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«Если давление упало резко, можно съесть что-нибудь соленое», - добавил эксперт.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
Здоровье
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : перепады давления, жаркая погода, Михаил Гинзбург