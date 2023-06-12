Форма вашего тела указывает на риск жировой болезни печени - гепатолог Южнова
Если у вас определенная форма тела, вы более склонны к неалкогольной жировой болезни печени.
«Люди должны знать, что то, где они несут жир, а также его количество, имеет значение», - говорит врач-гепатолг Алла Южнова специально для МедикФорум.
Форма фигуры в виде яблока означает, что у вас больше шансов пострадать от серьезного заболевания.
«Ряд заболеваний связан с ожирением, и неалкогольная жировая болезнь печени является одним из них. Слишком большой вес на животе может быть явным признаком воспаления печени».
Тем не менее, вначале у большинства людей не будет никаких симптомов неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), даже несмотря на то, что это состояние опасно.
НАЖБП возникает, когда в органе накапливается жир, как следует из названия.
Если вам поставили диагноз, вам нужно будет внести изменения, чтобы убедиться, что состояние не прогрессирует. Со временем воспаление может оставить рубец на органе и привести к более поздним стадиям заболевания, что может привести к необратимому повреждению и остановке нормального функционирования органа.
Людям, у которых диагностирована НАЖБП, врач может посоветовать похудеть. Здоровая потеря веса потребует здоровой, сбалансированной диеты, богатой фруктами и овощами, и большего количества упражнений.
"Преимущества потери веса далеко идущие, и их нельзя недооценивать. Важно помнить, что устойчивая потеря веса достигается только за счет перебалансировки рациона в соответствии с потребностями человека".
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