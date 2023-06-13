Употребление алкоголя ускоряет болезнь Альцгеймера на «несколько лет» - невролог Алехина

«Добавление алкоголя к генетическому фону болезни Альцгеймера продвигает болезнь Альцгеймера вперед на несколько месяцев или несколько лет», - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Мы начали наблюдать когнитивные нарушения у мышей, получавших алкоголь, примерно за два месяца до того, как у них обычно развиваются эти нарушения».

«Ученые обнаружили, что эффект алкоголя заключается в перемещении экспрессии генов в сторону прогрессирующего заболевания».

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, ускоряет темпы прогрессирования болезни Альцгеймера в сочетании с генетической предрасположенностью.Используя модели мышей, новое исследование сравнило грызунов, которые неоднократно подвергались воздействию алкоголя в течение нескольких месяцев, с контрольными субъектами.Они отметили, что воздействие алкоголя было связано с широко распространенными изменениями в экспрессии генов в префронтальной коре. В частности, у мышей, подвергшихся воздействию алкоголя, была более высокая экспрессия генов, связанных с возбудимостью нейронов, нейродегенерацией и воспалением.История повторной алкогольной интоксикации способствует когнитивным нарушениям. Хотя это исследование сосредоточено на семейной болезни Альцгеймера, план будущих исследований состоит в том, чтобы выяснить, влияет ли алкоголь на возникновение и прогрессирование спорадической болезни Альцгеймера.Ранее МедикФорум писал о признаках тромба.

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