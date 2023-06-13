Врач Мусичова назвала окрошку среди самых вредных супов в пожилом возрасте

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окрошка

Врач Мадина Мусичова: людям пожилого возраста следует отказаться от окрошки, солянки и грибного супа.

Врач Мусичова назвала супы, которые могут быть вредны в пожилом возрасте. Специалист объяснила, что организму людей старших поколений нужны легкие блюда – супы на густом бульоне, очень наваристые и жирные, а также содержащие сразу много ингредиентов им противопоказаны. Употребление такие блюд почти наверняка спровоцирует проблемы с пищеварением.

Среди самых вредных супов в пожилом возрасте врач Мусичова назвала окрошку.

«В окрошке содержится много ингредиентов, плохо сочетающихся между собой. К тому же их заправка кефиром или квасом способствует вздутию», - рассказала эксперт порталу Pravda.Ru.

Другой вредный в пожилом возрасте суп – это солянка. По словам специалиста, данное блюдо содержит острые специи, соленья и копчености, жирное мясо. Переварить такой «букет» пищеварительной системе пожилых людей крайне тяжело, в результате возможны разного рода недомогания, связанные с нарушениями в работе ЖКТ.

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«Солянка может спровоцировать развитие атеросклероза».

Кроме того, врач Мусичова посоветовала пожилым россиянам отказаться от грибных супов (как и от блюд на основе грибов). В грибах содержится много клетчатки и белка – для пищеварения в пожилом возрасте такое сочетание является сверхнагрузкой, из-за чего может возникнуть несварение.

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«Грибные супы с грибами противопоказаны и людям, которые страдают гастритом или язвой, поскольку они стимулируют выработку желудочного сока», - дополнила врач.

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Мадина Мусичова
Мадина Мусичова
Здоровье
врач превентивной медицины
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