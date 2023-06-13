Врач Захарова назвала симптомы диабета, которые ошибочно принимаются за последствия жары

"Сильная жажда» — это симптом диабета, который необходимо исследовать. Вы можете испытывать гораздо большую жажду по сравнению с тем, что для вас раньше являлось нормой", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Если вы обеспокоены тем, что можете быть подвержены риску диабета 2 типа, или хотите узнать больше о признаках и симптомах или дать совет о том, как снизить риск, вы можете поговорить с врачом-терапевтом».

Диабет 2 типа поражает около 90 процентов всех больных диабетом, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин должным образом. Это часто вызвано избыточным весом или малоподвижным образом жизни, хотя оно также может передаваться по наследству.Другие симптомы диабета включают усталость и чрезмерную потребность в мочеиспускании. Чрезмерная потребность в мочеиспускании может быть одним из признаков того, что симптомы могут быть вызваны диабетом, а не обезвоживанием.Что делать, если вы обеспокоены тем, что у вас может быть диабет или есть риск развития этого заболевания?Многие люди не понимают, что многих случаев диабета 2-го типа можно избежать, если вести здоровый образ жизни, в отличие от диабета 1-го типа, который не имеет ничего общего с образом жизни.Похудение и больше физических упражнений, если у вас избыточный вес или малоподвижный образ жизни, действительно могут снизить ваши шансы на развитие этого заболевания, равно как и соблюдение здоровой диеты.Ранее МедикФорум писал о признаках тромбоза.

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