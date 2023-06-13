"Кофейный сон": врач Строков объяснил, почему сон после чашки кофе творить чудеса

Кофейный сон: что за этим стоит

"Мало кому приходит в голову пить горячий напиток перед сном, а не после него. Но в этом есть смысл, потому что кофеин начинает действовать только через 20 минут — в любом случае дневной сон не должен длиться так долго", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Короткий сон снова освобождает рецепторы и затем может быть занят кофеином, который практически начинает действовать через 20 минут".

Для большинства взбодриться утром просто необходимо, а многим нужна чашка во второй половине дня, чтобы оставаться начеку. Тем более необычно звучит идея «кофейного сна», дневного сна сразу. Вы можете узнать, почему это может иметь смысл здесь.Этот термин происходит от тенденции биохакинга, которая ищет способы получить больше от тела. Идея кофейного сна проста: после чашки кофе во второй половине дня или между ними вы должны сразу же вздремнуть. Для многих дневной сон в любом случае является частью распорядка дня.Поэтому,когда проснетесь, объясняет врач.Кофеин имеет структуру, аналогичную аденозину, веществу-мессенджеру, вызывающему усталость в нашем теле. После более продолжительной фазы бодрствования аденозин высвобождается и занимает рецепторы на нервных клетках, в результате чего мы устаем.Таким образом, кофе может полностью раскрыть свой эффект, а эффект кофеина станет еще сильнее.Ранее МедикФорум писал о признаках тромбоза.

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