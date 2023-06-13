"Кофейный сон": врач Строков объяснил, почему сон после чашки кофе творить чудеса
Идея выпить кофе перед сном на первый взгляд звучит очень странно. Но в этой статье вы узнаете, как короткий сон после приема кофеина может оказать удивительное влияние на ваше тело.
Для большинства взбодриться утром просто необходимо, а многим нужна чашка во второй половине дня, чтобы оставаться начеку. Тем более необычно звучит идея «кофейного сна», дневного сна сразу после чашки кофе. Вы можете узнать, почему это может иметь смысл здесь.
Кофейный сон: что за этим стоит
Этот термин происходит от тенденции биохакинга, которая ищет способы получить больше от тела. Идея кофейного сна проста: после чашки кофе во второй половине дня или между ними вы должны сразу же вздремнуть. Для многих дневной сон в любом случае является частью распорядка дня.
"Мало кому приходит в голову пить горячий напиток перед сном, а не после него. Но в этом есть смысл, потому что кофеин начинает действовать только через 20 минут — в любом случае дневной сон не должен длиться так долго", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Поэтому, если вы немного (!) вздремнете после кофе, вы можете получить заряд кофеина, когда проснетесь, объясняет врач.
Кофеин имеет структуру, аналогичную аденозину, веществу-мессенджеру, вызывающему усталость в нашем теле. После более продолжительной фазы бодрствования аденозин высвобождается и занимает рецепторы на нервных клетках, в результате чего мы устаем.
"Короткий сон снова освобождает рецепторы и затем может быть занят кофеином, который практически начинает действовать через 20 минут".
Таким образом, кофе может полностью раскрыть свой эффект, а эффект кофеина станет еще сильнее.
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