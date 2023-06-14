Диетолог Пономарева объяснила, почему овсянка такая полезная

Овсянка - настоящий местный суперфуд. Она по праву очень популярна у многих людей, и ее часто едят, например, в виде каши на завтрак. Но что делает зерно таким полезным?

Овсянка богата сложными углеводами, клетчаткой и белком.





"В результате они дольше сохраняют чувство сытости и обеспечивают более медленное повышение уровня сахара в крови. Они также полезны для пищеварения. В зерне также много витаминов и минералов. К ним относятся витамины B1, B6 и K, а также магний, кальций, цинк, медь, калий и фосфор", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Вот почему овсянка так полезна

Бета-глюкан , содержащийся в овсянке, помогает при высоком уровне холестерина . Предполагается, что за этим стоят разные механизмы. Бета-глюкан помогает выделять больше желчи, содержащей холестерин, а это означает, что меньше попадает в кровь. Но также возможно, что бета-глюкан замедляет всасывание жира.

, содержащийся в овсянке, . Предполагается, что за этим стоят разные механизмы. Бета-глюкан помогает выделять больше желчи, содержащей холестерин, а это означает, что меньше попадает в кровь. Но также возможно, что бета-глюкан замедляет всасывание жира. Людям с диабетом 2 типа также полезна овсянка, поскольку она обеспечивает более медленное повышение уровня сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину. За это также должен отвечать бета-глюкан.

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