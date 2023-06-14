Мигрень увеличивает риск инсульта у молодых женщин - невролог Алехина

"Ученые обнаружили, что страдающих мигренью больше шансов получить инсульт в возрасте до 60 лет, в частности, наиболее распространенной формы инсульта, вызванной тромбом", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Предыдущие исследования показали, что повышенный риск ишемического инсульта — когда тромб блокирует кровеносный сосуд, ведущий к мозгу, — в основном затрагивает молодых женщин".

Инсульт — это серьезное и опасное для жизни неотложное состояние, которое возникает , когда блокируется кровоснабжение головного мозга.Обычно это вызвано тромбом или разрывом кровеносного сосуда в головном мозге. Существует несколько факторов риска инсульта, в том числе высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Но ученые считают, что может быть и другой, довольно распространенный потенциальный риск.Исследование также показало, что только женщины могут нести дополнительный риск сердечного приступа и геморрагического инсульта — инсульта, вызванного разрывом кровеносного сосуда.Считается, что люди с диагнозом мигрень имеют более высокий риск сердечного приступа или инсульта в возрасте до 60 лет.В целом, результаты показывают, что женщины в большей степени страдают от мигрени, особенно потому, что это состояние преимущественно диагностируется у женщин. Поэтому мигрень может быть связана с повышенным риском инфаркта миокарда и геморрагического инсульта только среди женщин.Ранее МедикФорум писал о пользе хлеба с маслом.

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