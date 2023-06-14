Врач Гинзбург посоветовал не ложиться спать сразу после приема пищи

«Сразу после приема пищи не стоит интенсивно заниматься спортом, особенно силовыми его видами и единоборствами, поскольку это может навредить здоровью», - констатировал специалист в беседе с «Москвой 24».

«не рекомендуется ложиться спать сразу после обеда, ужина или перекуса».

Врач Гинзбург рассказал, чего нужно избегать после еды. Говоря об этом, специалист посоветовал не заниматься деятельностью, требующей физического напряжения. В частности, не следует заниматься спортом.Михаил Гинзбург уточнил, что физические нагрузки сразу после приема пищи, когда желудок является наполненным едой, могут поспособствовать его смещению или ущемлению.Помимо этого, заявил эксперт,Врач объяснил, что в этом случае значительно ухудшается качество сна, и это может негативно сказываться на организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны употребляться в меньшем количестве после 30 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.