Врач Гинзбург посоветовал не ложиться спать сразу после приема пищи

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прием пищи

Врач Михаил Гинзбург: после приема пищи не следует ложиться спать и подвергаться физическим нагрузкам.

Врач Гинзбург рассказал, чего нужно избегать после еды. Говоря об этом, специалист посоветовал не заниматься деятельностью, требующей физического напряжения. В частности, не следует заниматься спортом.

«Сразу после приема пищи не стоит интенсивно заниматься спортом, особенно силовыми его видами и единоборствами, поскольку это может навредить здоровью», - констатировал специалист в беседе с «Москвой 24».

Михаил Гинзбург уточнил, что физические нагрузки сразу после приема пищи, когда желудок является наполненным едой, могут поспособствовать его смещению или ущемлению.

Помимо этого, заявил эксперт,

5 вещей, которые нельзя делать после приема пищи


«не рекомендуется ложиться спать сразу после обеда, ужина или перекуса».

Врач объяснил, что в этом случае значительно ухудшается качество сна, и это может негативно сказываться на организме.

Врач объяснил, почему нельзя ложиться после приема пищи


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны употребляться в меньшем количестве после 30 лет.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
Здоровье
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : прием пищи, вредные привычки, Михаил Гинзбург