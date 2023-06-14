Кардиолог Панова: 7 симптомов инфаркта, которые нельзя игнорировать

«Одним из симптомов сердечного приступа, который особенно часто наблюдается у женщин, является чрезмерная утомляемость и неспособность выполнять обычные действия».

Классические симптомы инфаркта включают острую боль или давление в груди, появление холодного пота. Но существуют и другие тонкие признаки, связанные с сердечным приступом, которые люди могут игнорировать, принимая их за что-то другое. Об этом порталу «МедикФорум» рассказала кардиолог Анна Панова, которая перечислила симптомы, указывающие на развитие инфаркта.По словам врача, во время сердечного приступа приток крови к сердцу снижается, и это создает дополнительную нагрузку на мышцы, из-за чего человек может чувствовать себя физически истощенным. Кардиолог Панова констатировала:Сердце – это мышца, и когда его клетки начинают гибнуть из-за нехватки кислорода, вызываемой закупоркой артерии, они посылают болевые сигналы через нервную систему. Проблема в том, что при инфаркте боль не всегда концентрируется в груди, поэтому как предупреждающий симптом она нередко игнорируется.Сердце играет ключевую роль в переносе кислорода к остальным частям тела и удалении углекислого газа из тканей. При инфаркте эта функция нарушается – в результате практически любое физическое усилие вызывает ощущение нехватки воздуха.Если у вас время от времени возникает изжога после обильного приема пищи, вам, вероятно, не о чем беспокоиться. Но если внезапно вы ощутили сильную изжогу (особенно, если она возникает наряд с другими неблагополучными симптомами), это может быть предупреждением об инфаркте.Кардиолог Панова отметила, что симптомы сердечного приступа иногда могут имитировать проблемы, связанные с желудком: возникают тошнота, рвота, общее расстройство пищеварения. Подобная картина инфаркта особенно часто наблюдается у женщин.Необъяснимый дискомфорт, ощущаемый в шее или челюсти, или стеснение в горле, вызывающее трудности с глотанием, тоже могут указывать на сердечный приступ. Врач заявила, что такие симптомы могут наблюдаться у диабетиков, которые менее склонны чувствовать типичные симптомы, такие как боль в груди.Люди, перенесшие сердечный приступ, часто чувствуют, что с ними происходит «что-то не то», говорит врач-кардиолог. Специалист посоветовала доверять своему интуитивному ощущению, не игнорировать его и обращаться за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут проявляться так называемые бессимптомные инфаркты.

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