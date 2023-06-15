Люди вдыхают микропластик размером с банковскую карту каждую неделю - врач Андреева

"Новое исследование показало, что микропластик может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, а предыдущие исследования показали, что мы можем каждую неделю вдыхать микропластик, эквивалентный банковской карте", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Миллионы тонн этих частиц микропластика были обнаружены в воде, воздухе и почве. Глобальное производство микропластика стремительно растет, и плотность микропластика в воздухе значительно увеличивается. Исследования обнаружили микропластики глубоко в дыхательных путях человека, что вызывает опасения по поводу серьезной опасности для здоровья дыхательных путей».

Окружающая среда, в которой мы живем, играет огромную роль в нашем здоровье и благополучии.Ученые предупредили, что существует еще одна угроза: количество микропластика, обнаруживаемого в воздухе, «значительно увеличивается».Микропластик — это крошечные фрагменты любого типа пластика длиной менее пяти миллиметров.Они либо специально созданы для использования в косметике или текстиле, либо состоят из более крупных кусков пластика, которые разрушаются под воздействием окружающей среды. Эти потенциально ядовитые частицы собираются внутри носа и в задней части горла и могут увеличить риск заболевания.Известно, что микропластик наносит вред морской флоре и фауне, которая ошибочно принимает его за пищу, а также может потребляться людьми через морепродукты, водопроводную воду или другую пищу.Ранее было обнаружено, что люди вдыхают около 16,2 частиц микропластика каждый час, что эквивалентно банковской карте в течение всей недели.Ранее МедикФорум писал о вреде пива для сердца.

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