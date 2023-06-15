13 симптомов означают рак — онколог Воробьев посоветовал быстрее обратится к врачу

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13 симптомов означают рак — онколог Воробьев посоветовал быстрее обратится к врачу


Скрининговые тесты на рак спасают жизни. Большинство людей знают об этом, но многие этого не осознают. Эксперт перечисляет 13 симптомов, при которых лучше обратиться к врачу.


Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях рак можно вылечить. Однако обязательным условием для этого является как можно более раннее выявление заболевания. 

«Если опухоль обнаруживается на ранних стадиях, девять из десяти пациентов с некоторыми видами рака могут быть вылечены», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Тем не менее, многие люди не пользуются предложениями по раннему выявлению рака. 


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13 возможных симптомов рака — и когда вам следует обратиться к врачу


«Если вы заметили необычное или стойкое изменение в своем здоровье, вам следует как можно скорее обратиться к своему врачу».

Воробьев перечислил 13 симптомов. Не паникуйте, в большинстве случаев это не рак, говорит он. Но если это произойдет, раннее обнаружение может изменить мир и потенциально спасти вашу жизнь.

1. Необъяснимая боль

2. Ночная потливость

3. Необъяснимая потеря веса

4. Необычные шишки или припухлости

5. Усталость

6. Необъяснимое кровотечение

7. Изменения кожи


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8. Проблемы с пищеварением и питанием

9. Охриплость, кашель или затрудненное дыхание

10. Изменения стула

11. Стойкие язвы во рту

12. Необычные изменения груди

13. Стойкий метеоризм



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