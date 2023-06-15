13 симптомов означают рак — онколог Воробьев посоветовал быстрее обратится к врачу
Скрининговые тесты на рак спасают жизни. Большинство людей знают об этом, но многие этого не осознают. Эксперт перечисляет 13 симптомов, при которых лучше обратиться к врачу.
Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях рак можно вылечить. Однако обязательным условием для этого является как можно более раннее выявление заболевания.
«Если опухоль обнаруживается на ранних стадиях, девять из десяти пациентов с некоторыми видами рака могут быть вылечены», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Тем не менее, многие люди не пользуются предложениями по раннему выявлению рака.
13 возможных симптомов рака — и когда вам следует обратиться к врачу
«Если вы заметили необычное или стойкое изменение в своем здоровье, вам следует как можно скорее обратиться к своему врачу».
Воробьев перечислил 13 симптомов. Не паникуйте, в большинстве случаев это не рак, говорит он. Но если это произойдет, раннее обнаружение может изменить мир и потенциально спасти вашу жизнь.
1. Необъяснимая боль
2. Ночная потливость
3. Необъяснимая потеря веса
4. Необычные шишки или припухлости
5. Усталость
6. Необъяснимое кровотечение
7. Изменения кожи
8. Проблемы с пищеварением и питанием
9. Охриплость, кашель или затрудненное дыхание
10. Изменения стула
11. Стойкие язвы во рту
12. Необычные изменения груди
13. Стойкий метеоризм
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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