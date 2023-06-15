13 симптомов означают рак — онколог Воробьев посоветовал быстрее обратится к врачу

«Если опухоль обнаруживается на ранних стадиях, девять из десяти пациентов с некоторыми видами рака могут быть вылечены», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

13 возможных симптомов рака — и когда вам следует обратиться к врачу

«Если вы заметили необычное или стойкое изменение в своем здоровье, вам следует как можно скорее обратиться к своему врачу».

Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях рак можно вылечить. Однако обязательным условием для этого является как можно более раннее выявление заболевания.Тем не менее, многие люди не пользуются предложениями по раннему выявлению рака.Воробьев перечислил 13 симптомов. Не паникуйте, в большинстве случаев это не рак, говорит он. Но если это произойдет, раннее обнаружение может изменить мир и потенциально спасти вашу жизнь.Ранее МедикФорум писал о вреде пива для сердца.

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