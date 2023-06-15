Врач Гуреева назвала простой способ снизить риск диабета 2 типа - "ешьте больше с утра"

«Исследования показывают, что всего одна неделя соблюдения этой диеты снижает колебания уровня сахара в крови и сокращает время, в течение которого уровень сахара в крови превышает нормальный уровень. Это говорит о том, что раннее ограниченное по времени кормление может быть полезной стратегией для людей с преддиабетом или ожирением, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в нормальном диапазоне и предотвратить прогрессирование диабета 2 типа», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Предыдущие исследования показали, что прерывистое голодание может улучшить кардиометаболическое здоровье и уровень сахара в крови.Участники исследования, все из которых страдали преддиабетом и ожирением, в течение недели подвергались раннему ограниченному кормлению. Раннее кормление с ограничением по времени в основном предполагает прием пищи в первые восемь часов дня.И в этом случае раннее кормление с ограничением по времени означало, что 80 процентов их ежедневного потребления калорий было съедено до 13:00. На протяжении всего эксперимента участники носили мониторы глюкозы, чтобы можно было регистрировать уровень сахара в их крови.Мы сократили время, в течение которого у этих людей был высокий уровень сахара в крови, всего за одну неделю eTRF [раннее ограниченное по времени кормление].Хотя результаты обнадеживают, предполагая, что прием пищи в начале дня может быть «полезной стратегией профилактики диабета», необходимы дополнительные исследования.Ранее МедикФорум писал о вреде пива для сердца.

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