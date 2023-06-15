Болезнь Альцгеймера можно предотвратить, если соблюдать эти 5 правил - невролог Алехина

"Каждый из нас может влиять на другие, не менее сильные факторы риска и, таким образом, снижать свой личный риск деменции до 40 процентов. Именно поэтому так важно защитить себя простыми профилактическими мерами", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

1. Распознать и компенсировать потерю слуха

"Даже незначительная потеря слуха может удвоить риск слабоумия, как показали предыдущие исследования".

2. Обратите внимание на образование - на всю жизнь

3. По возможности избегать травм головы

4. Предотвратить высокое кровяное давление, оптимально снизить существующее кровяное давление

5. Ожирение – снизить лишний вес

"Прежде всего, ИМТ 30 и более в среднем возрасте связан с повышенным риском развития деменции. Она увеличивается более чем на 30 процентов".

Риск нейродегенеративных заболеваний головного мозга увеличивается с возрастом, это болезнь пожилого возраста. На этот «фактор риска» повлиять нельзя.Удивительно, но на самом деле логично: потеря слуха — важнейший фактор риска деменции, на который можно повлиять.Болезнь Альцгеймера и подобные заболевания в первую очередь поражают людей с более низким уровнем образования. Достижение высокого уровня образования, которое, в свою очередь, часто позволяет получить хорошо оплачиваемую работу, находится не только в его собственных руках.Даже легкое сотрясение мозга спустя много лет может удвоить риск слабоумия. Риск возрастает еще больше, если травма головы реальна и/или если произошла потеря сознания, ключевое слово «боксерская деменция».Даже значения артериального давления 140/90 мм рт.ст. и даже выше могут значительно повысить риск развития болезни Альцгеймера. Потому что высокое давление повреждает сосуды, начиная с самых мелких — ведь они тоже важны в головном мозге.Ранее МедикФорум писал о вреде пива для сердца.

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