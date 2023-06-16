Эндокринолог Гуреева назвала 15 продуктов, которые снижают сахар в крови

Вопрос о том, какие продукты снижают уровень сахара в крови, вводит в заблуждение. Потому что, как только вы что-то едите, неважно что, это всегда вызывает повышение уровня сахара в крови. Исключением являются подсластители без сахара.

Однако, если вы хотите понизить уровень сахара в долгосрочной перспективе, вам могут помочь определенные продукты, вызывающие незначительное или очень медленное повышение сахара. При правильном питании вы можете поддерживать низкий уровень сахара в крови и противодействовать резкому повышению уровня сахара в крови (скачки сахара в крови).

"Сбалансированная диета, снижающая сахар, особенно важна для людей с диабетом, чтобы свести к минимуму риск долгосрочных последствий, таких как инсульт, почечная недостаточность или атеросклероз. Однако изменение диеты не заменяет профессиональное лечение", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Эти продукты снижают сахар

Корица

Чеснок

Натуральное оливковое масло

Зеленые листовые овощи

Алоэ вера

Горькая дыня

Овес

Подорожник

Лук

Перец чили

Грецкие орехи

Тигровые орехи

Грейпфруты

Куркума

Имбирь

Повышенный уровень сахара в крови может возникать не только при сахарном диабете, но и при заболеваниях поджелудочной железы или общем неправильном питании и образе жизни.Ранее МедикФорум писал о симптоме атеросклероза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.