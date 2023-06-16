Эндокринолог Гуреева назвала 15 продуктов, которые снижают сахар в крови
Вопрос о том, какие продукты снижают уровень сахара в крови, вводит в заблуждение. Потому что, как только вы что-то едите, неважно что, это всегда вызывает повышение уровня сахара в крови. Исключением являются подсластители без сахара.
Однако, если вы хотите понизить уровень сахара в долгосрочной перспективе, вам могут помочь определенные продукты, вызывающие незначительное или очень медленное повышение сахара. При правильном питании вы можете поддерживать низкий уровень сахара в крови и противодействовать резкому повышению уровня сахара в крови (скачки сахара в крови).
"Сбалансированная диета, снижающая сахар, особенно важна для людей с диабетом, чтобы свести к минимуму риск долгосрочных последствий, таких как инсульт, почечная недостаточность или атеросклероз. Однако изменение диеты не заменяет профессиональное лечение", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Эти продукты снижают сахар
Повышенный уровень сахара в крови может возникать не только при сахарном диабете, но и при заболеваниях поджелудочной железы или общем неправильном питании и образе жизни.
Врач Гуреева назвала некоторые продукты помогают предотвратить скачки сахара:
- Корица
- Чеснок
- Натуральное оливковое масло
- Зеленые листовые овощи
- Алоэ вера
- Горькая дыня
- Овес
- Подорожник
- Лук
- Перец чили
- Грецкие орехи
- Тигровые орехи
- Грейпфруты
- Куркума
- Имбирь
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