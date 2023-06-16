Эндокринолог Гуреева назвала 15 продуктов, которые снижают сахар в крови

98 Фото: https://unsplash.com/photos/GBVRyE4PRLk
Эндокринолог Гуреева назвала 15 продуктов, которые снижают сахар в крови


Вопрос о том, какие продукты снижают уровень сахара в крови, вводит в заблуждение. Потому что, как только вы что-то едите, неважно что, это всегда вызывает повышение уровня сахара в крови. Исключением являются подсластители без сахара. 



Однако, если вы хотите понизить уровень сахара в долгосрочной перспективе, вам могут помочь определенные продуктывызывающие незначительное или очень медленное повышение сахара. При правильном питании вы можете поддерживать низкий уровень сахара в крови и противодействовать резкому повышению уровня сахара в крови (скачки сахара в крови). 


"Сбалансированная диета, снижающая сахар, особенно важна для людей с диабетом, чтобы свести к минимуму риск долгосрочных последствий, таких как инсульт, почечная недостаточность или атеросклероз. Однако изменение диеты не заменяет профессиональное лечение", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


Эти продукты снижают сахар


Повышенный уровень сахара в крови может возникать не только при сахарном диабете, но и при заболеваниях поджелудочной железы или общем неправильном питании и образе жизни. 

Врач Гуреева назвала некоторые продукты помогают предотвратить скачки сахара: 
  • Корица
  • Чеснок
  • Натуральное оливковое масло
  • Зеленые листовые овощи
  • Алоэ вера
  • Горькая дыня 
  • Овес
  • Подорожник
  • Лук
  • Перец чили
  • Грецкие орехи
  • Тигровые орехи
  • Грейпфруты
  • Куркума
  • Имбирь


Ранее МедикФорум писал о симптоме атеросклероза.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Эндокринолог Гуреева назвала 6 продуктов, которые снижают уровень сахара в крови на 8,5%
Эндокринолог Гуреева: чай ройбуш значительно снижает скачки сахара в крови
Коронавирус может повышать сахар в крови
Теги : советы врачей, снижение сахара в крови, полезные продукты